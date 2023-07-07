Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 07.07.2023 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2023 12:14
    ABONE OL

    Son dakika: İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den NATO zirvesi öncesi itiraf: PKK İsveç tarafından finanse ediliyor

    NATO’ya girmek için türlü taklalar atan İsveç’in kaderi Türkiye’nin elindeyken eski Dışişleri Bakanı Ann Linde’den dikkat çeken bir itiraf geldi. NATO zirvesi öncesi gelen itirafta Linde, Başkan Erdoğan’ın durumu eleştirme hakkının olduğunu ifade ederek ülkesinin terör örgütü PKK’ya finansal yardımda bulunduğunu söyledi.

    takvim.com.tr
    NATO zirvesi öncesi itiraf: PKK İsveç tarafından finanse ediliyor

    Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta üssü haline gelen İsveç'te peş peşe skandal eylemler gerçekleşmişti.

    İsveç'in NATO ittifakına üye olmak için Türkiye'nin koyduğu şartları yerine getirmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün son uyarısını yaptı.

    TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'E SON UYARI

    NATO karargahında İsveç'li ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Fidan, Üçlü Muhtıra'nın gereklerinin harfiyen yerine getirilmesini istedi. Fidan,

    "PKK, FETÖ gibi terör örgütleri, İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse mevzuat değişiminin Türkiye için manası kalmıyor" dedi.

    ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI ANN LİNDE'DEN İTİRAFLAR
    11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ittifaka katılmak isteyen İsveç'in nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken eski Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalar yaptı.

        Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardım yaptığını itiraf etti.

        "PKK'NIN İSVEÇ TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİĞİ KONUSUNDA DA HAKLILAR"
        Eski İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "Türkiye'nin terörden çok ama çok etkilendiğini ve belki de diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünerek bu şekilde haklı olduğunu düşünüyoruz. PKK'nın İsveç tarafından finanse edildiği konusunda da haklılar" dedi.

        TERÖRİSTLERİN EN BÜYÜK FİNANSÖRÜ İSVEÇ!
        İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı.

        SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.

        AÇIK AÇIK İTİRAF ETTİ
        Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim." dedi.

        HARAÇ TOPLUYORLAR
        Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.

            İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." ifadelerini kullanmıştı.

            PKK'NIN İSVEÇ'TEKİ BANKASI!
            İsveç'in en büyük bankalarından SEB'de terör örgütü PKK/YPG'nin aktif hesabı olduğu ortaya çıkmıştı. İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, SEB bankasının terör örgütü PKK/YPG için toplanan paraların bulunduğu hesabının aktif olduğunu yazdı.

            Haberde, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının parayla satıldığı ve buradan elde edilen kazancın SEB'deki hesaba yatırıldığı belirtildi. Biriken paraların ise terör örgütü PKK/YPG'ye aktarıldığı kaydedildi.

            SEB Bankası Basın Sözcüsü Niklas Magnusson, terör örgütü PKK/YPG'nin para toplayan internet sitesine 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "bankanın mevzuata uyduğunu ve suç teşkil eden illegal ticarete karşı olduğunu" belirtmişti.

            Friatider gazetesi, buna rağmen terör örgütünün söz konusu bankadaki hesabı ve cep telefonuyla para toplama numarasının hala aktif olduğunu bildirdi.

            Öte yandan gazete, SEB'in "teröre finans sağlama ve kara para aklama" gerekçesiyle birçok alternatif medyanın hesabını askıya aldığına işaret ederek, bankanın terör örgütü PKK/YPG'nin hesabını kapatmamasını ikiyüzlülük olarak niteledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Hangi Kredi
            Haberler Dünya Son dakika: İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den NATO zirvesi öncesi itiraf: PKK İsveç tarafından finanse ediliyor
                loading
                SON DAKİKA