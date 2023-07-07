Son dakika: İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den NATO zirvesi öncesi itiraf: PKK İsveç tarafından finanse ediliyor

Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardım yaptığını itiraf etti.

"PKK'NIN İSVEÇ TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİĞİ KONUSUNDA DA HAKLILAR"

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "Türkiye'nin terörden çok ama çok etkilendiğini ve belki de diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünerek bu şekilde haklı olduğunu düşünüyoruz. PKK'nın İsveç tarafından finanse edildiği konusunda da haklılar" dedi.