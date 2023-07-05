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    • Dünya
    • 05.07.2023 10:50
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    • 05.07.2023 10:50
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    Yunanistan'dan önemli adım: Avrupa'daki Kandil Lavrion Kampı kapatıldı

    Avrupa'daki Kandil olarak bilinen Yunanistan'ın Lavrion Kampı kapatıldı. PKK başta olmak üzere birçok terör örgütü üyesine ev sahipliği yapan kamp, dağ kadrolarına eleman yetiştirme ve Avrupa'daki terör propagandasına merkezlik yapıyordu. Türkiye'nin yıllardır kapatılması konusunda uluslararası alanda yürütüğü çalışmaların ardından atılan adım, Yunanistan'ın ikili ilişkilerde iyileşme çabası olarak nitelendirildi. Yunan basının, kararın Ankara'da memnuniyetle karşılanacağına vurgu yaptı.

    takvim.com.tr
    Avrupa’daki Kandil Lavrion Kampı kapatıldı

    Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan, Türkiye'nin "terör yuvası" olarak gördüğü Lavrion Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi.

    SORUN YAŞANMADI
    Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) tarafından yapılan açıklamada, kampta kalan 53 kişinin Göç ve İltica Bakanlığına ait başka yerleşkelere taşındığı belirtildi.

    Açıklamada, 1947'de inşa edilmiş kampın yapılarının kötü durumda olması nedeniyle boşaltıldığı, taşınma sırasında sorun yaşanmadığı kaydedildi.

    Atina'nın güneydoğusundaki küçük liman kenti Lavrion'da terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılı olduğu, Yunan Kızılhaçı tarafından desteklenen göçmen kampında Yunanistan'a sığınan bazı terör örgütü yandaşlarının yıllardır barındığı biliniyor.

        "ANKARA'YI MEMNUN EDECEK"
        Yunan Kathimerini gazetesi Lavrion Kampı'nın kapatılacağına ilişkin daha önce yaptığı bir haberde.

        "Lavrion kampı kapatılıyor-Ege'deki tatbikatlar için moratoryum" başlığını kullanmış, Türkiye'nin 'terör yuvası' olarak gördüğü kampın kapatılacağı iddiasına yer vermişti.

        "6 YILDIR FON SAĞLANMIYOR"
        Gazete, Atina yönetiminin altı yıldır kampa fon sağlamadığını ve yönetimine müdahale etmediğinin de altını çizmişti.

            Ankara'nın, kampın kapatılmasında ısrarcı olduğunun altını çizen Kathimerini, bakanlığın verdiği kapatılma kararının Türkiye'yi memnun edeceğini yazmıştı.

            Kampın dolaylı yollardan da olsa devre dışı kaldığını aktaran gazete, sürecin Ankara ve Atina arasında ilişkileri iyileştireceğine de vurgu yapmıştı.

            LAVRİON'DA EĞİTİLDİ
            2022'nin Eylül ayından Lavrion'da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalanmıştı. Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı'ndaki elebaşı "Cemal" kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirilmişti.

            Terörist tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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