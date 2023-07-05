Yunanistan'dan önemli adım: Avrupa'daki Kandil Lavrion Kampı kapatıldı

Kampın dolaylı yollardan da olsa devre dışı kaldığını aktaran gazete, sürecin Ankara ve Atina arasında ilişkileri iyileştireceğine de vurgu yapmıştı.

LAVRİON'DA EĞİTİLDİ

2022'nin Eylül ayından Lavrion'da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalanmıştı. Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı'ndaki elebaşı "Cemal" kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirilmişti.