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Son dakika: İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon! İçişleri Bakanlığı: Fatıma Al Musa ile Velat Jamo yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır." denildi. Teröristlerden Fatıma Al MUSA'nın Irak'ın Kuzeyi Gara'da 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil'e geçiş yaptığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 10:21 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 10:59
Son dakika: İstanbul’da eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon! İçişleri Bakanlığı: Fatıma Al Musa ile Velat Jamo yakalandı

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır.

GARA'DA 6 AY SAVAŞÇI EĞİTİMİ ALMIŞ

Fatıma Al Musa isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun; 2011 yılında Suriye/Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptığı belirlenmiştir.

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı | VİDEO

Şahsın Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak'ın Kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenmiştir.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Velat JAMO isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun; 2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir. Şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

DÜN DE NUSAYBİN'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Dün de Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgüt PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen kadının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin'de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

YAKALANACAĞINI ANLAYAN TERÖRİSTLER KENDİNİ PATLATTI I VİDEO İZLE

Saldırıdan personelin yara almadan kurtulduğu, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edilen kadının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski eş başkanı B.A. isimli şahsa ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamaya göre, ikamette yapılan aramada 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin'deki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notların bulunduğu belirtilen açıklamada, "Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

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