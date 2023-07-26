Son dakika: İstanbul’da eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon! İçişleri Bakanlığı: Fatıma Al Musa ile Velat Jamo yakalandı

Ayrıca, Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak'ın Kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenmiştir.

EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ Velat JAMO isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun; 2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir. Şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.

DÜN DE NUSAYBİN'DE EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Dün de Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgüt PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen kadının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nusaybin'de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi. YAKALANACAĞINI ANLAYAN TERÖRİSTLER KENDİNİ PATLATTI I VİDEO İZLE Saldırıdan personelin yara almadan kurtulduğu, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edilen kadının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.