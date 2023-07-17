Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile pazarlık itirafına HDP'li Sırrı Sakık'tan tepki: Korkunç pazarlık, siyaseti paramparça ettin

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İTİRAF

3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözünü aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini itiraf eden Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla söz konusu ittifakın tamamen çıkar amaçlı olduğunu bir kez daha ortaya çıktı.

"3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞINDA MUTABIK KALDIK"

CHP yandaşı T24'e konuşan Özdağ ortaklığa ilişkin şunları söyledi:

"Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık."

Kamuoyuna açıklan dışında başka bir mutabakat daha yaptıklarını söyleyen Özdağ, MİT Başkanlığının sözlü anlaşmada olduğunu belirterek, "Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." dedi.