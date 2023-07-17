Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile pazarlık itirafına HDP'li Sırrı Sakık'tan tepki: Korkunç pazarlık, siyaseti paramparça ettin

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından terör örgütü PKK ve FETÖ'nün alenen desteklediği 7'li koalisyona Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katılmıştı.
"Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Ümit Özdağ'ın koalisyona katılması büyük tepkileri beraberinde getirmişti. Özdağ, seçimden aylar sonra Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itirafta bulundu.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İTİRAF
3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözünü aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini itiraf eden Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla söz konusu ittifakın tamamen çıkar amaçlı olduğunu bir kez daha ortaya çıktı.
"3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞINDA MUTABIK KALDIK"
CHP yandaşı T24'e konuşan Özdağ ortaklığa ilişkin şunları söyledi:
"Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık."
Kamuoyuna açıklan dışında başka bir mutabakat daha yaptıklarını söyleyen Özdağ, MİT Başkanlığının sözlü anlaşmada olduğunu belirterek, "Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." dedi.
KILIÇDAROĞLU ÇOK DİLLENDİRME DEDİ
Kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Özdağ, "Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. "Bunu çok vurgulamayın" dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı." dedi.