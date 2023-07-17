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    • 17.07.2023 15:06
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    • 17.07.2023 15:06
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    Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile pazarlık itirafına HDP'li Sırrı Sakık'tan tepki: Korkunç pazarlık, siyaseti paramparça ettin

    14 ve 28 Mayıs sonrası muhalefet kanadında her gün yeni bir olay patlak veriyor. Günün gündemine düşen son bomba ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın itirafları oldu. Özdağ, Kılıçdaroğlu ile oturduğu pazarlık masasında 3 bakanlık ve MİT konusunda anlaştıklarını açıkladı. Söz konusu açıklama HDP’yi çileden çıkardı. HDP’li Sırrı Sakık, “Sadece kendin kazanmak için birleştirmek adına aslında siyaseti paramparça ettin. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazandaydın ne yapardın” dedi.

    takvim.com.tr
    Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile pazarlık itirafına tepki

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından terör örgütü PKK ve FETÖ'nün alenen desteklediği 7'li koalisyona Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katılmıştı.

    "Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Ümit Özdağ'ın koalisyona katılması büyük tepkileri beraberinde getirmişti. Özdağ, seçimden aylar sonra Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itirafta bulundu.

    ÜMİT ÖZDAĞ'DAN İTİRAF
    3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözünü aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini itiraf eden Ümit Özdağ'ın açıklamalarıyla söz konusu ittifakın tamamen çıkar amaçlı olduğunu bir kez daha ortaya çıktı.

    "3 BAKANLIK VE MİT BAŞKANLIĞINDA MUTABIK KALDIK"
    CHP yandaşı T24'e konuşan Özdağ ortaklığa ilişkin şunları söyledi:

    "Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık."

    Kamuoyuna açıklan dışında başka bir mutabakat daha yaptıklarını söyleyen Özdağ, MİT Başkanlığının sözlü anlaşmada olduğunu belirterek, "Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." dedi.

    KILIÇDAROĞLU ÇOK DİLLENDİRME DEDİ
    Kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Özdağ, "Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. "Bunu çok vurgulamayın" dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı." dedi.

        HDP'DEN SERT YORUM
        Siyasi gündem bu konuyu kurcalarken, bir sert tepki seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen aynı zamanda PKK'nın siyasi ayağı olarak bilinen HDP'den geldi.

        HDP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

        "KENDİN KAZANMAK İÇİN SİYASETİ PARAMPARÇA ETTİN"
        Kılıçdaroğlu'nun siyaseti paramparça ettiğini vurgulayan Sakık, şu notu düştü;

        Kılıçdaroğlu çok büyük yalanlarla, gizli pazarlık ve mutabakatlarla bu halka en büyük haksızlığı yaptın. Sadece kendin kazanmak için birleştirmek adına aslında siyaseti paramparça ettin.

        "SEÇİLMEDEN BU KORKUNÇ PAZARLIĞI YAPTIN, KİM BİLİR KAZANSAYDIN..."
        Örgütüne, halka, gençlerin geleceğine haksızlık ettin. Seçilmeden bu korkunç pazarlığı yaptın kim bilir kazandaydın ne yapardın? Her işte bir hayır!

        HDP İLE KİRLİ PAZARLIĞI İFŞA ETMİŞTİ
        HDP'li Sırrı Sakık ve Nuray Özdoğan katıldıkları programda cumhuriyeti ve Anayasa'nın ilk dört maddesini hedef almıştı.



        BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI
        "Biz önümüzdeki yüzyılda bu anayasada yer almak istiyoruz"         diyen HDP'li Sırrı Sakık, "Herkese özgürlük Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Ya burada uzun süredir Öcalan üzerindeki bu fırtınayı görüyoruz. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecriti görüyoruz. Bir hukuk devletinde bu olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.

        HDP'Lİ SIRRI SAKIK GİZLİ PAZARLIĞI İTİRAF ETTİ! I VİDEO İZLE



            KÜÇÜK ORTAKLARA AYAR VERDİ
            Koalisyondaki küçük ortakları için "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ama bize parmak sallayacak" diyen Sakık, "İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını paylaşıyorlar, bakanlıkları hatta milletvekilliklerini ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız HDP. Ama bazı siyasi partiler, altılı masada bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Oyları ne biliyor musunuz? Emin olun yüzde 1'de değil binde 1'lerde olan parti. Bizimle gelecek cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, bizimle gelecek bakan olacak ama bize de parmak sallayacak" şeklinde konuşmuştu.



            "CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
            Daha önce de 'Yüzyıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyen HDP'li Sırrı Sakık skandal söylemini yineledi. Sakık "Bizim yüzyıllık cumhuriyetin demokratikleşmesidir. Demokratik cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz" dedi.



            TUTUKLU TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
            "Binlerce arkadaşımız içerde. On binlerce arkadaşımız sürgünde. Bir an önce bu hukuk ve huzurun oluşması için çaba sarf ediyoruz ve geri dönüş başlamalıdır. Cezaevinde, sürgünde nerede olursa olsun, hayatın her alanında."



                "YÜZYILLIK CUMHURİYETİN POLİTİKALARINA MI ONAY VERECEĞİZ"
                "Yüzyıllık bu ret ve inkârı bu seçimlerde halkımıza gideceğiz. Yüzyıllık cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılımızı inşa edeceğimiz demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte nasıl inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz böyle gidiyoruz."

                (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

                KİRLİ PAZARLIĞI İFŞA ETTİ: KAPALI KAPILAR ARKASINDA SÖYLENENLERİ KAMUOYUNA AÇIKLAYIN
                Yapılan pazarlığı ifşa eden Sakık, "Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuna paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar arkasında söylenenlerin kamuoyuna deklere edilmesi gerekir."



                TERÖRİSTLERE GENEL AF
                "Biz geldiğimizde içerde 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var. Bunların geri dönüşü için bir genel af düşünüyoruz. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



                "KAYYUMLARI ORADAN ALACAĞIZ"
                Sakık "Belediye başkanları cezaevinde ve dışarda olanların da içerde olanların da yerlerine kayyumlar atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız. Bakın buradan fırtınalar estiriyorlar, peki 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'den tutun Saadet'e, Saadet'ten tutun diğer sol partilere, CHP'ye kadar herkes el ele tutuşarak bugün ki iklimi değiştirmedi mi?" demişti.
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                Haberler Güncel Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu ile pazarlık itirafına HDP'li Sırrı Sakık'tan tepki: Korkunç pazarlık, siyaseti paramparça ettin
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