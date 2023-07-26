Son dakika: Her güne yeni bir İETT terörü! Sancaktepe’de kırmızı ışıkta geçen İETT hafif ticari araca çarptı

Görgü tanığı Hüseyin Şancı, "Otobüs kırmızı ışıkta geçti. Karşıdan gelen arkadaş yeşilde geçiyordu. Bizim aracımız da burada park halindeydi. Otobüs arkadaşa vurunca oda bizim araca çarptı. Yoksa dükkana girerdi. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Bizim aracımız da hasar aldı" dedi.