Kayaşehir - Kirazlı metrosunda skandal görüntü! Zam çok temizlik yok! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşa tozlu koltuk reva görüyor!

İBB YÜZDE 57 ZAM İSTEDİ!

UKOME'nin alt komisyon toplantısında İBB, taksi başta olmak üzere toplu taşımaya yüzde 57'lik zam talep etti. İBB'nin talebine göre, aylık abonman 777 TL'den 1219 TL'ye, öğrenci abonmanı 140 TL'den 219 TL'ye, tam bilet 9,90'dan 15,5 TL'ye, öğrenci bileti 4,83 TL'den 7,5 TL'ye, taksi indi-bindi ise 40 TL'den 62 TL'ye çıkıyor. BAKANLIK REDDETTİ

Ancak alt komisyon toplantısında bakanlık temsilcileri, İBB'nin yüzde 57'lik teklifini fazla buldu. Bu durumda, UKOME ana toplantısında da yüzde 57'lik zam teklif edilirse, kabul edilmeyebilir. Eğer teklif kabul edilmezse, UKOME olağanüstü olarak toplanıp daha az bir zam yapabilir.

VAATLERİ FOS ÇIKTI

İmamoğlu, seçilmek için ne vaat ettiyse göreve geldikten sonra tam tersini yaptı.

"HAYATI UCUZLATACAĞIZ" DEDİ ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPTI

Seçimden önce "Hayatı ucuzlatacağız" diyen İmamoğlu vaatlerini sıralarken başta ulaşım ve suya yüzde 40'a varan indirim yapacağını söylemişti. İmamoğlu söylediğinin tam aksine su ve ulaşıma zam üstüne zam yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbulkart ile ilgili sosyal medya hesabından dün bir açıklama yaptı. İstanbulkart hesabından yapılan duyuruda öğrencilere seslenilerek "Öğrencilerin dikkatine; YÖK ve MEB'den alınan verilere göre öğrenci statüsü biten İstanbulkartlar bugünden itibaren tam tarifeye dönüştürülecektir" ifadeleri yer aldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN