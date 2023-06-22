Pendik'te İETT otobüsü ağaca çarptı! Ön camı tuzla buz olan otobüste 4 yolcu yaralandı

"EHLİYETSİZ OLABİLİRLER"

Cavit Karataş, "Kartal metro hattına KM34 seferi ile gelirken, seyir halindeydik şoförümüz o ana kadar dikkatliydi olumsuzluk yaşatmadı. Aniden karşı istikametten yüksek süratle gelen cipi gördüm. Şoförümüzün manevra yapmasıyla kurtararak ancak bu şekilde darbe aldık. Bu kişiler ya ehliyetsizdi ya da emniyet güçlerinden kaçar haldeler." dedi.

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