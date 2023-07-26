Kılıçdaroğlu’ndan ’kaptan da lider de benim’ mesajı! Yeni vekilleri toplayıp ayar verdi





KILIÇDAROĞLU İNTİKAM ALIYOR

CHP yandaşlarında başlayan medya operasyonu siyaset kulislerinde, "Bay Kemal intikam alıyor" yorumlarına neden oldu.





LİDER DE KAPTAN DA BENİM MESAJI

Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir hamleye imza attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), partisinden ilk kez milletvekili seçilenlerle görüştü.



Hem yeni vekillere hem zoom cuntacılarına 'kaptan da lider de benim' mesajı vermek isteyen Kılıçdaroğlu, yeni seçilen 62 milletvekiliyle gruplar halinde bir araya geldi. 1,5 saat süren toplantılarda, yerel seçim çalışmaları başta olmak üzere parti içi disiplin ve Meclis çalışmaları ele alındı. Milletvekillerini dinleyerek çeşitli uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, kısa bir tatilin ardından saha çalışmasına yönelmelerini istedi.





PARTİ İÇİ LİDER BENİM MESAJI

Bu kapsamda Ekremci Sözcü gazetesinin yazarı Aytunç Erkin'in Kılıçdaroğlu ile aldığı yazı dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamleyi 'lider benim' demek için yaptığını söyleyen Erkin şu ifadeleri kullandı;



"Kılıçdaroğlu, bugün yeni vekillerle toplanacak CHP'de "değişim" tartışmaları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu da yapmayı planladığı toplantılarla parti içinde "lider benim" mesajının altını çizeceği öğrenildi. Bu kararı almasında "değişim" grubunun yaptığı toplantılar olduğu ve bu toplantılarda parti içinde yapılması planlanan hamlelere karşı yeni bir strateji geliştirdiği değerlendiriliyor.





Bu kapsamda şu bilgiyi verelim: Önce Ankara'da bir otelde yapılacaktı sonra yeri değişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağırlandığı Çankaya Ahlatlıbel'in dün akşam yine önemli konukları vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle Ahlatlıbel'de yemekte buluştu. Yemeğin konusu tabii ki "değişim"di. Bu yemeklerin amacı; Kılıçdaroğlu'nun son süreçte yaşanan "dağınık" görüntüyü "birlik beraberlik" havasına çevirmeye çalıştığı olarak değerlendiriliyor. Bugün Meclis'te ilk kez CHP'den vekil olan isimlerle partide 12'şerli gruplar halinde toplantılar yapacağı belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun delege seçimlerini de yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN