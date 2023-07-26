Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mehmet Özler’in ailesine taziye mesajı gönderdi

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, dün görevli olduğu Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askeri araç kazası sonucu şehit olan Özler'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, dün görevli olduğu Edirne'nin Süloğlu ilçesindeki 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askeri araç kazası sonucu şehit olan Özler'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
MSB ACI HABERİ DUYURMUŞTU
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "54'üncü Mknz. P. Tug. K.lığında (Edirne/ Süloğlu) görevli P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Özler görevi esnasında askeri araç kazası sonucu yaralanmıştır. Kahraman silah arkadaşımız olay yerinde ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye sevk edilmiş, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Özler için Çankırı Hoca Ahmet Yesevi Camisinde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde evli ve 2 çocuk babası şehit Özler'in annesi Nuray Özler, babası Remzi Özler, asker olan kardeşi Tamer Özler güçlükle ayakta durabildi.
Şehit Özler'in eşi Mihriban Özler (30), eşinin askeri kıyafetiyle törene katıldı.
Mihriban Özler, "Peygamber efendimize komşu ol, inşallah seni cennetiyle müjdelesin. Seni çok seviyorum. Ben senden razıydım, ailem senden razıydı. Allah'ım da senden razı olsun. İnşallah çocukların çok iyi yerlere gelir" diyerek gözyaşı döktü.
Ayakta durmakta güçlük çeken Mihriban Özler, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre ağladı.Cenaze namazının ardından yapılan dua sonrasında şehit Özler, Alıca köyünde toprağa verildi.