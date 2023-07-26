Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mehmet Özler’in ailesine taziye mesajı gönderdi

Mihriban Özler, "Peygamber efendimize komşu ol, inşallah seni cennetiyle müjdelesin. Seni çok seviyorum. Ben senden razıydım, ailem senden razıydı. Allah'ım da senden razı olsun. İnşallah çocukların çok iyi yerlere gelir" diyerek gözyaşı döktü.