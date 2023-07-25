Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’na PM’de büyük şok! Ekremciler çoğunluğu kaptı

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle çıkılmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun çıkışıyla başlayan 'değişim' furyası giderek daha da sertleşti.
Özellikle ifşa olan zoom toplantısı, parti içerisinde ciddi bir 'değişimci' grubunun olduğunu gösterdi.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle çıkılmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun çıkışıyla başlayan 'değişim' furyası giderek daha da sertleşti.
Özellikle ifşa olan zoom toplantısı, parti içerisinde ciddi bir 'değişimci' grubunun olduğunu gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen il ve ilçe başkanlarını tek tek tasfiye eden Kılıçdaroğlu, "değişim" cephesinin propaganda üssü haline gelen Halk TV'ye de para akışını kesti. İmamoğlu'nun "siyasi beyni" olarak bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın MYK'ya katılımını yasaklayan Kılıçdaroğlu, buna rağmen PM'deki salt çoğunluğu değişimcilere kaptırınca büyük şok yaşadı.
KRİTİK EŞİKTE HESAPLAŞMA
Krizlerin ve kumpasların bir türlü son bulmadığı CHP'de koltuk savaşı kızıştı. İnternete sızan "darbe" toplantısında "PM'de çoğunluğu ele geçirmeyi" ilk hedef olarak belirleyen değişimciler, pazar günü gerçekleştirilen kritik toplantıda 31 üyeye ulaşarak bunu başardı. Günden güne güçlenen değişimcilere karşı Kılıçdaroğlu'nun son haftalardaki baskı politikası ise partilileri iyice kıskaca aldı.
Parti koridorlarından sızan son bilgilere göre, ortaya çıkan sonuçlar Kemal Kılıçdaroğlu'nda hayal kırıklığı yarattı. Mahalle delegeleri seçimlerine kadar genel merkezin gücünü her alanda kullanmaya çalışan Kılıçdaroğlu, tüm girişimlerine rağmen PM'de çoğunluğu koruyamayınca büyük bir riskle de karşı karşıya kaldı.
ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRDİLER
Değişimcilerin, PM'de 31 üyeyi yakalayarak kritik bir eşiği aşması, "olağanüstü kurultay" ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı olağanüstü kurultay süreci, değişimcilerin ise en büyük hedefi olarak dikkat çekiyor. PM'de salt çoğunluğu yakalamak, olağanüstü kurultay kararı almak ve kurultay tarihini belirlemek gibi kritik konularda da belirleyici olabiliyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından elini güçlendiren değişim grubunun, olağanüstü kurultay için atağa geçebileceği iddia ediliyor.
"SEÇİMDEN ÖNCE KURULTAY İSTENİYOR"
Parti içerisinde yaşananlar hakkında konuşan bir PM üyesi, seçimlerin ardından partinin artık bir değişime gitmesinin zorunlu olduğunu söyledi.
PM üyesi "Genel Başkanımızdan beklentimiz partiyi kurultaya götürerek rahatlatması. Toplantıda seçim sürecindeki hataları, eksikleri söyledik. Örgütün Genel Başkan'a bağlanmasından seçimlerin ikinci turda yönetilmemesine kadar pek çok konu gündeme geldi. PM'de oluşan ayrışma aslında Türkiye'deki tabloya da işaret ediyor. Bu nedenle kurultayı seçimler öncesinde gidilmesini önemsiyoruz. PM'nin yarısının farklı düşündüğünü gösteren bu tablo, bir meşruiyet sorununa da işaret ediyor. Endişemiz şudur ki Genel Başkan 'Kurultay yapılsın' talimatını verdi ama seçim sonrasına bırakılmaması lazım" dedi.