Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’na PM’de büyük şok! Ekremciler çoğunluğu kaptı

Parti koridorlarından sızan son bilgilere göre, ortaya çıkan sonuçlar Kemal Kılıçdaroğlu'nda hayal kırıklığı yarattı. Mahalle delegeleri seçimlerine kadar genel merkezin gücünü her alanda kullanmaya çalışan Kılıçdaroğlu, tüm girişimlerine rağmen PM'de çoğunluğu koruyamayınca büyük bir riskle de karşı karşıya kaldı.

ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRDİLER

Değişimcilerin, PM'de 31 üyeyi yakalayarak kritik bir eşiği aşması, "olağanüstü kurultay" ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu'nun karşı çıktığı olağanüstü kurultay süreci, değişimcilerin ise en büyük hedefi olarak dikkat çekiyor. PM'de salt çoğunluğu yakalamak, olağanüstü kurultay kararı almak ve kurultay tarihini belirlemek gibi kritik konularda da belirleyici olabiliyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından elini güçlendiren değişim grubunun, olağanüstü kurultay için atağa geçebileceği iddia ediliyor.