Kemal Kılıçdaroğlu’ndan zoom cuntacısı Ekrem İmamoğlu’na rest: Sızdıracaksan tam sızdır, sadece işine gelenleri yapma





EKREM İMAMAOĞLU İLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

22 Temmuz'daki toplantı için CHP Genel Merkezi'nde belediye başkanlarının gelişi sırasında ilginç bir Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. Girişte görüntü vermemek için kırk takla atan İmamoğlu, içeride Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Cuntacıların toplantısıyla ilgili konuşan İmamoğlu'nun "bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez" dediği belirtildi. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından toplantıda hava sertleşmişti.

EKREM İMAMOĞLU MU SIZDIRDI ?

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP kulislerinde toplantıyı kimin sızdırdığı merak konusu olurken Kemalciler ve Ekremciler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Kulislerde, zoom üzerinden yapılan ve "kaset darbesi" olarak adlandırılan videoyu Ekrem İmamoğlu'nun sızdırdığı iddiası da gündeme gelmişti.