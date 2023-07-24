Kemal Kılıçdaroğlu’ndan zoom cuntacısı Ekrem İmamoğlu’na rest: Sızdıracaksan tam sızdır, sadece işine gelenleri yapma

14 ve 28 Mayıs'taki seçimlere hezimeti yaşayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu inatla koltuğu bırakmazken değişim çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hamlelerine devam ediyor.
14 ve 28 Mayıs'taki seçimlere hezimeti yaşayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu inatla koltuğu bırakmazken değişim çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hamlelerine devam ediyor.
ZOOM CUNTASI SIZDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kurarak paralel bir CHP oluşturdu. İmamoğlu'nun kurduğu paralel CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.
Görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü anlaşıldı.
Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı ve imza çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan İmamoğlu'nun 'değişim' manifestosunu Bülent Tezcan yazarken; örgüt yapılanmasını Tekin Bingöl ayarladı, Parti Meclisi'ni de Gökhan Günaydın organize etti. CHP Grupbalkanı Özgür Özel'in de işin içerisinde olduğu sızan toplantıyla anlaşıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU: HEPSİNİ İZLEMEDİM
Videonun gündeme bomba gibi düşmesinin ardından CHP Genel Merkezi acilen MYK'sını topladı. MYK'da söz konusu isimlerin istifası istenirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntülere nasıl cevap vereceği merak ediliyordu.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu, paralel CHP toplantısına ilişkin ilk kez konuştu:
Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşündüm. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Konuyu disipline taşımayı düşünmüyorum.
Kılıçdaroğlu, "Bu toplantıyı doğru buluyor musunuz" sorusuna da 'hayır' yanıtını vererek İmamoğlu'nun 'zoom' cuntasına tepki gösterdi.
EKREM İMAMAOĞLU İLE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
22 Temmuz'daki toplantı için CHP Genel Merkezi'nde belediye başkanlarının gelişi sırasında ilginç bir Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti. Girişte görüntü vermemek için kırk takla atan İmamoğlu, içeride Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Cuntacıların toplantısıyla ilgili konuşan İmamoğlu'nun "bu toplantı etik dışı olarak değerlendirilemez" dediği belirtildi. İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından toplantıda hava sertleşmişti.
EKREM İMAMOĞLU MU SIZDIRDI ?
Yaşanan gelişmeler sonrası CHP kulislerinde toplantıyı kimin sızdırdığı merak konusu olurken Kemalciler ve Ekremciler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Kulislerde, zoom üzerinden yapılan ve "kaset darbesi" olarak adlandırılan videoyu Ekrem İmamoğlu'nun sızdırdığı iddiası da gündeme gelmişti.
"SIZDIRIYORSAN TAM SIZDIR, SADECE İŞİNE GELENLERİ SIZDIRMA"
CHP yandaşı Barış Yarkadaş konuya ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu. Yarkadaş, "Ahlatlıbel görüşmesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak 'Sızdırıyorsan tam sızdır, sadece işine gelenleri sızdırma' diyor. Dün CHP'de PM toplantısı tam kadroyla 13'te toplandı. Toplantı gece saat 1'de bitti. 41 PM üyesi konuştu, bazıları değişim isteyerek genel başkanın istifasını istedi, bazıları genel başkana destek verdi. Toplantı Faik Öztrak'ın sunumuyla başladı, ardından PM üyelerinin görüşleri ortaya çıktı. Burada ilk sözü Bülent Tezcan alıyor ve Zoom toplantısına ilişkin değerlendirme yapıyor, görüşmede bir sorun yoktur diyor, etik dışı olmadığını söylüyor." ifadelerini kullandı.