FETÖ İYİ Parti’yi dizayn ediyor: Meral Akşener’in veliahtını hazırladılar

Övür'ün yazısından önemli bölümler şu şekilde: Mayıs seçimlerindeki ağır yenilgi, artık bir Meral Akşener partisi olan İyi Parti'yi de derinden sarstı. İsyan edenler, partiyi FETÖ'cülükle suçlayanlar, listelerin satıldığını iddia edenler birbirini izledi.

YENİ OYUNUN İŞARETİ Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür , kurultayın ardından İP'teki Mustafa Özcan eksenli FETÖ oyununu köşesine taşıdı. Daha önce parti içinden açıkça itiraf edilen FETÖ bağlantılarına dikkat çeken Övür, genel başkanlık için sessiz sedasız önü açılan isme dikkat çekti.

14 ve 28 mayıs'ta ağır bir hezimet yaşayan koalisyonun ortağı İYİ Parti 'de, Meral Akşener 'in yeniden koltuğa oturmasıyla FETÖ bağlantılı vitrin dizaynı başladı. Terör örgütünün yönetim kadrosundan başlayarak ele aldığı dizayn projesinde, sıra Akşener'in veliahtına geldi.

Bu iddiaları görmezden gelen Akşener tam tersini yaptı. Çıktı kongrede, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" misali, kurduğu ilişkileri, siyasi basiretsizliğini unutturarak yeri göğü inleten, partilileri aşağılayan, hakaret eden bir konuşma yaptı. Kimsenin de sesi çıkmadı.

Bu Akşener'in kendisine biat edecek yeni bir parti yönetimi kurma hamlesiydi. Aynı zamanda da İP'teki Mustafa Özcan eksenli FETÖ oyununun yeni işareti.