FETÖ İYİ Parti’yi dizayn ediyor: Meral Akşener’in veliahtını hazırladılar

14 ve 28 mayıs'ta ağır bir hezimet yaşayan koalisyonun ortağı İYİ Parti'de, Meral Akşener'in yeniden koltuğa oturmasıyla FETÖ bağlantılı vitrin dizaynı başladı. Terör örgütünün yönetim kadrosundan başlayarak ele aldığı dizayn projesinde, sıra Akşener'in veliahtına geldi.
YENİ OYUNUN İŞARETİ
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, kurultayın ardından İP'teki Mustafa Özcan eksenli FETÖ oyununu köşesine taşıdı. Daha önce parti içinden açıkça itiraf edilen FETÖ bağlantılarına dikkat çeken Övür, genel başkanlık için sessiz sedasız önü açılan isme dikkat çekti.
Övür'ün yazısından önemli bölümler şu şekilde:
Mayıs seçimlerindeki ağır yenilgi, artık bir Meral Akşener partisi olan İyi Parti'yi de derinden sarstı. İsyan edenler, partiyi FETÖ'cülükle suçlayanlar, listelerin satıldığını iddia edenler birbirini izledi.