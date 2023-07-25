HÜDA PAR saldırganının ifadesi ortaya çıktı!

Müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Pişgin, dün toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen A.S. ise sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

SALDIRI DIŞARIDA SÜRDÜ

İl binası çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; A.S.'nin, binanın içerisinde bıçakladığı Salih Demir ve Sacit Pişgin'i, dışarı kaçtıktan sonra da bıçakla tehdit ettiği, Demir'i kovaladığı görüldü.

Yaralı Pişgin'in ise binadan kaçmak için fırsat beklediği ancak A.S. nedeniyle bir süre dışarı kaçamadığı görüntülerde yer aldı.

Ayrıca binadan 4 kişinin daha çıkıp olaya müdahale etmek istediği ancak A.S.'nin çevreye bıçak savurması nedeniyle müdahale edemedikleri anlaşıldı.

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