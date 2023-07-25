CHP’de olaylı PM toplantısı! Kılıçdaroğlu ve Veli Ağbaba laf dalaşına girdi: Zoom cuntacılarına ’hainler’ dendi istifaları istendi

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'deki Parti Meclisi toplantısında deyim yerindeyse kan gövdeyi götürdü.
Fondaş İsmail Saymaz, Ekremci Sözcü TV ekranlarında PM'deki gerilimin perde arkasını anlattı;
CHP'lilerin milletvekili listelerine ittifaktan 38 vekil yazılmasını ve Sadullah Ergin'in Çankaya'ya konulmasını eleştirdiğini söyleyen Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun "İttifak açısından bu tercih zorunluydu, ben daha yüksek sonuıç getireceğini düşündüğüm için böyle bir karar verdim" cevabını verdiğini söyledi.
Fondaş Saymaz'ın milletvekillerini belirlemek için kurulan, CHP'lilerden oluşan komisyonu suçladığını da dile getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun CHP'lilere ithafen "Bir komisyon kurduk, 'Mülakat yapın' dedim. Baktım ki ahbap çavuşlarını ve siyasi yakınlarını yazmışlar" dediğini bu durum üzerine Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Siz de vardınız. Suçu bize atmayın. Yakınlardan söz ediyorsanız Faik Öztrak'ı niye MYK'ya aldınız? En çok Öztrak yazdı" şeklinde çıkıştığını aktardı.
Saymaz şu ifadeleri kullandı;
ZOOM CUNTACILARINA 'HAİN' DENDİ, İSTİFALARI İSTENDİ
Kılıçdaroğlu, görüntüleri sızan zoom toplantısı için "Etik dışı" ifadesini kullandı.
Dedi ki: "Ahlaki kurallar var. Sizler belediye başkanını seçen kurulsunuz. Belediye başkanından talimat alırsanız yarın seçim yaptığınızda nasıl objektif davranacaksınız? PM üyeleri belediye başkanlarından talimat almaz."
Kılıçdaroğlu yanlısı PM üyelerinden Hüseyin Yıldız, "Hainler" diye bağırdı.
Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise değişimi desteklemelerine rağmen Grup Başkanı Özgür Özel ile Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bu toplantıda olmamaları gerektiğini savundu. Erol, "Bu utanç vericidir" diye bağırdı ve istifalarını istedi.
Günaydın ise ahlak dışı bir davranış göstermediklerini söyledi.