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Devlet Bahçeli CHP kararını verdi: "Sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim"

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'deki koltuk savaşıyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Sınıf arkadaşı Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel'i destekleyeceğini belirten Bahçeli, "CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" dedi.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 19:27 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 20:17
Devlet Bahçeli CHP kararını verdi: Sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'deki koltuk savaşıyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

BAHÇELİ CHP KARARINI VERDİ! VİDEO İZLE



BASIN MENSUPLARINA KONUŞTU
Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.



CHP'E KOLTUK SAVAŞI
Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.

EKREM'E KARŞI ÖZGÜR DERİM
Bahçeli, "Özgür Bey'in konuşması çok heyecanlı yapılmış bir konuşma. Aynı zamanda kongre konuşması havasındaydı. Kongre konuşmasına benzer bir konuşma usulüyle."

"O bakımdan kendi kendime sordum; CHP'de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim" ifadelerini kullandı.

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