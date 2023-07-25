Devlet Bahçeli CHP kararını verdi: "Sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem'e karşı Özgür derim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'den CHP 'deki koltuk savaşıyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

BASIN MENSUPLARINA KONUŞTU Bahçeli, olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurul çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.





CHP'E KOLTUK SAVAŞI

Genel kuruldaki görüşmeleri değerlendiren Bahçeli, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in heyecanlı bir konuşma yaptığını söyleyerek, CHP'de gerçekleşecek bir genel başkan değişiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı Özgür Özel'i destekleyeceğini söyledi.