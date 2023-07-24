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    • 24.07.2023 18:08
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    Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Ankara'da!

    Son dakika haberi! Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan ile Abbas arasında 25 Temmuz'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor. Abbas'ın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Netanyahu'nun geçirdiği ameliyat nedeniyle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını bildirilmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Filistin Devlet Başkanı Abbas Ankara’ya geldi

    Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

    Abbas'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

    Başkan Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

        ABBAS SONRASI NETANHAYU DA GELECEK
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

        ABBAS VE NETANYAHU TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK I VİDEO İZLE

        ZİYARET ERTELENMİŞTİ
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaret ertelendi. İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun geçirdiği ameliyat nedeniyle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını aktardı. İsrail basınının bildirdiğine göre Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir. İsrail Başbakanı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi. Netanyahu'ya pazar gecesi kalp pili takıldığı duyurulmuştu.

        İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın aynı hafta içerisinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye'de misafir edeceğini bildirdi.


        Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle ülkemize gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Başkan Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

        Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

            Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye'de misafir edecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın davetine icabetle ülkemize gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail Başbakanı Sayın Binyamin Netanyahu'yu da 28 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizde ağırlayacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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