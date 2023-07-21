Gizli protokolden onunda mı haberi vardı? Ümit Özdağ İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partilileri Meral Akşener'in videosuyla vurdu

"İYİ DİNLEYİN"

"Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YETKİSİ VARDI"

Akşener: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun..." demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bana da yetki aldığını söyledi. Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor: "Seçimlere biz iki parti ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapılacak...İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum..." Konu kapanmıştır."

AKŞENER'İN HABERİ VAR MIYDI?

Akşener'in "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi." Açıklamalarının ardından akıllara "Akşener'in gizli protokolden haberi var mıydı?" sorusu geldi. Eğer böyleyse Akşener de Kılıçdaroğlu gibi Özdağ ile gizli bir pazarlığa girmiş bunu da partisinden saklamıştı.

DAVUTOĞLU'NUN HABERİ YOKTU

Öte yandan masanın küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu ise "Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Kılıçdaroğlu bana "3 bakanlık söz konusu değildi. Tek bir bakanlık üzerine konuşmuştuk, o da hangi bakanlık olacağı belli değildi" dedi." açıklamasını yapmıştı.