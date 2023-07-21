Gizli protokolden onunda mı haberi vardı? Ümit Özdağ İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partilileri Meral Akşener'in videosuyla vurdu

Seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan 8'li koalisyon bileşenleri 'gizli protokol' kriziyle birbirlerine girdi.
Zafer Partisi Genel Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itirafta bulundu.
ÖZDAĞ GİZLİ PROTOKOLÜ AÇIK ETTİ, CHP PANİKLEDİ
Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getiren Özdağ'ın bu sözleri üzerine CHP panikledi.
FAİK ÖZTRAK YALANLADI
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.
Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.
KILIÇDAROĞLU KABUL ETTİ
Kılıçdaroğlu dün katıldığı yayında "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.
ÖZTRAK'IN BİLE HABERİ YOKTU
Kılıçdaroğlu, "Öztrak'ın haberi yoktu" dedi.
Protokol mevzusunun gün yüzüne çıkmasıyla tadı kaçan Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.