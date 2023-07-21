Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2023 21:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2023 22:03
    ABONE OL

    Gizli protokolden onunda mı haberi vardı? Ümit Özdağ İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partilileri Meral Akşener'in videosuyla vurdu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın "Kazansaydık üç bakanlık ve MİT'i alacaktık." iddiasını dün doğruladı. Diğer ortaklar protokolün kendilerinden gizlendiği savunarak Kılıçdaroğlu'na sallarken Ümit Özdağ'dan bomba bir paylaşım geldi. Meral Akşener'in bir konuşmasını paylaşan Ümit Özdağ, "Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. " dedi. Videonun ardından "Akşener'in protokolden haberi var mıydı?" sorusu akıllara geldi. Peki Akşener o konuşmasında neler söylüyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Özdağ’dan bir bomba daha!

    Seçimlerde büyük bir hezimete uğrayan 8'li koalisyon bileşenleri 'gizli protokol' kriziyle birbirlerine girdi.

    Zafer Partisi Genel Ümit Özdağ, "Seçilirse iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğe ilişkin itirafta bulundu.

    ÖZDAĞ GİZLİ PROTOKOLÜ AÇIK ETTİ, CHP PANİKLEDİ
    Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı sözü verdiğini dile getiren Özdağ'ın bu sözleri üzerine CHP panikledi.

    FAİK ÖZTRAK YALANLADI
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı" diyerek gizli pazarlığın üstünü örtmeye çalıştı.

    Ümit Özdağ ise "Kemal Bey attığı imzayı inkar edecek insan değildir." diyerek bombayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kucağına bıraktı. İddiasının yalanlanması halinde belgeyi paylaşacağını söyledi.


    KILIÇDAROĞLU KABUL ETTİ
    Kılıçdaroğlu dün katıldığı yayında "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum" diyerek Ümit Özdağ ile yaptığı özel portokolü itiraf ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı da yalanladı.

    ÖZTRAK'IN BİLE HABERİ YOKTU
    Kılıçdaroğlu, "Öztrak'ın haberi yoktu" dedi.



    Protokol mevzusunun gün yüzüne çıkmasıyla tadı kaçan Bay Bay Kemal, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek Ümit Özdağ'a 'namus' ayarı verip "ihanet etme" çağrısında bulundu.



        DİĞER ORTAKLAR TEPKİ GÖSTERDİ
        Kılıçdaroğlu'nun itiraflarının ardından İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak ağır eleştirilerde bulundu.

        ÖZDAĞ AKEŞENER'İN VİDEOSUYLA VURDU
        Ümit Özdağ gelen tepkilerin ardından ittifak ortaklarını Meral Akşener'in videosu ile vurdu.

        Akşener'in Özdağ-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi." ifadelerini kullandığı görüntüleri paylaşan Özdağ, şunları yazdı:

        "İYİ DİNLEYİN"
        "Zafer Partisi-CHP protokolunun içeriğinden haberdar değildik diyen İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin.

        "KILIÇDAROĞLU'NUN YETKİSİ VARDI"
        Akşener: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun..." demiş. Sayın Kılıçdaroğlu bana da yetki aldığını söyledi. Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor: "Seçimlere biz iki parti ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapılacak...İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum..." Konu kapanmıştır."

        AKŞENER'İN HABERİ VAR MIYDI?
        Akşener'in "Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi." Açıklamalarının ardından akıllara "Akşener'in gizli protokolden haberi var mıydı?" sorusu geldi. Eğer böyleyse Akşener de Kılıçdaroğlu gibi Özdağ ile gizli bir pazarlığa girmiş bunu da partisinden saklamıştı.

        DAVUTOĞLU'NUN HABERİ YOKTU
        Öte yandan masanın küçük ortaklarından Ahmet Davutoğlu ise "Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Kılıçdaroğlu bana "3 bakanlık söz konusu değildi. Tek bir bakanlık üzerine konuşmuştuk, o da hangi bakanlık olacağı belli değildi" dedi." açıklamasını yapmıştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Trendyol Sanat
        Haberler Güncel Gizli protokolden onunda mı haberi vardı? Ümit Özdağ İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partilileri Meral Akşener'in videosuyla vurdu
            loading
            SON DAKİKA