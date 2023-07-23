Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2023 17:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2023 17:34
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan 'Hatay' paylaşımı: Tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edeceğiz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Hatay'ın ana vatana katılmasının 84’üncü yıl dönümünü tebrik etti. Erdoğan, "İnşallah kadim şehrimiz Hatay’ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız" dedi.

    Başkan Erdoğan’dan ’Hatay’ paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Hatay'ın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik etti.

    Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

    Asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay'ımızın ana vatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik ediyorum.

    Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz. İnşallah kadim şehrimiz Hatay'ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız.

    Bu vesileyle, "şahsi meselem" diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum.

    Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Halk TV’de yandaşlar birbirine girdi!
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 'Hatay' paylaşımı: Tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edeceğiz
        loading
        SON DAKİKA