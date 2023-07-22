Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kavgasına Canan Kaftacıoğlu'da dahil oldu: Ekrem Bey’le olmaz





KILIÇLAR ÇEKİLDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında Grup yöneticileri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin de bulunduğu isimlerle yaptığı toplantının gerilimi, bugün ve yarın gerçekleşecek iki toplantıya yansıyacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ilk olarak 13.00'te Genel Merkez'de yapılacak belediye başkanları toplantısında yüz yüze gelecek. Yarın gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi toplantısında ise "değişimciler" ile "yenilikçiler" arasında sert tartışmaların olacağı, her iki tarafın da buna hazırlandığı belirtildi.