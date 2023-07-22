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    Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kavgasına Canan Kaftacıoğlu'da dahil oldu: Ekrem Bey’le olmaz

    İmamoğlu, Zoom zirvesini savundu. Kılıçdaroğlu, yine gitmeyeceğini duyurdu. Kaftancıoğlu da kavgaya tutuştu: Ekrem Bey’le olmaz! Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün belediye başkanları ile bir araya gelecek. Toplantıya İmamoğlu da katılacak. İki taraf ayrıca yarınki PM’de de kozlarını paylaşacak.

    Kavgaya ’Zoom’

    Kılıçdaroğlu, gizli toplantı için "Etik değil" yorumu yaptı. "Bir daha olmasın" deyip yalandan parmak salladı! Tabii kimseyi gönderemeyeceği ortaya çıktı. Bir de kaybetmediğini sayıkladı! '



    İmamoğlu da sazı eline aldı! "Toplanmak ayıp değil" diye çıkıştı. Partideki düşmanlarından dert yandı. Bir-iki haftaya açıklama yapacağını anlattı! Muhtemelen yine tatile çıktı! '



    Kaftancıoğlu da kavgaya balıklama atladı. İmamoğlu için "içten pazarlıklı" yakıştırması yaptı. Değişim olacaksa onun da gitmesi gerektiğini açıkladı. İpleri kopardı: 1.5 ay sonra ben bırakıyorum!



        KILIÇLAR ÇEKİLDİ
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında Grup yöneticileri ve Parti Meclisi (PM) üyelerinin de bulunduğu isimlerle yaptığı toplantının gerilimi, bugün ve yarın gerçekleşecek iki toplantıya yansıyacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ilk olarak 13.00'te Genel Merkez'de yapılacak belediye başkanları toplantısında yüz yüze gelecek. Yarın gerçekleştirilecek olan Parti Meclisi toplantısında ise "değişimciler" ile "yenilikçiler" arasında sert tartışmaların olacağı, her iki tarafın da buna hazırlandığı belirtildi.



        İYİ PARTİ ÖZÜR DİLEDİ
        İmamoğlu'nun toplantısına katılan PM üyelerinin toplantıda ne diyecekleri merak edilirken, PM'ye Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a karşı bir hazırlığın olduğu iddia edildi. Bu arada Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zafer Partisi'nin desteğini almak için gizli protokol imzalayan Kılıçdaroğlu'na İyi Parti'den tepki geldi. İP'li Bilge Yılmaz, "Kendi adıma, geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum" dedi.

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        Özdağ’dan bir bomba daha!
        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kavgasına Canan Kaftacıoğlu'da dahil oldu: Ekrem Bey’le olmaz
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