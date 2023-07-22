Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kavgasına Canan Kaftacıoğlu'da dahil oldu: Ekrem Bey’le olmaz

Kılıçdaroğlu, gizli toplantı için "Etik değil" yorumu yaptı. "Bir daha olmasın" deyip yalandan parmak salladı! Tabii kimseyi gönderemeyeceği ortaya çıktı. Bir de kaybetmediğini sayıkladı! '
İmamoğlu da sazı eline aldı! "Toplanmak ayıp değil" diye çıkıştı. Partideki düşmanlarından dert yandı. Bir-iki haftaya açıklama yapacağını anlattı! Muhtemelen yine tatile çıktı! '
Kaftancıoğlu da kavgaya balıklama atladı. İmamoğlu için "içten pazarlıklı" yakıştırması yaptı. Değişim olacaksa onun da gitmesi gerektiğini açıkladı. İpleri kopardı: 1.5 ay sonra ben bırakıyorum!