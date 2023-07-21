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    İmamoğlu'nun Zoom cuntası CHP'yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu kurmaylarını bir bir kaybetti... Gözler Rifkin'i aradı

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Zoom’daki darbe toplantısı CHP’yi karıştırdı. Kurmaylarını bir bir kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu iyice yalnız kaldı! Gözler, danışmanı Mr. Rifkin’i aradı.

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    Bir Rifkin eksik

    Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta, vizyon toplantısı düzenledi. Mr. Rifkin ile Zoom'dan bağlantıya geçti. Ama onu da beceremedi. Selvi Hanım'ın bile uykusunu getirdi! Savunmasında "Millete teknoloji gösterdik" dedi.

    İmamoğlu da değişim toplantısında Zoom'u tercih etti. Kemal Bey'in birçok kurmayını yanına çekip gözdağı verdi.

    Bu buluşmada bir tek Rifkin eksikti. O da aylar sonra Cannes'da bir konferansta boy gösterdi...

    Kılıçdaroğlu, seçimlerden sonra Rifkin'le yolunu ayırmıştı.

    GEREĞİNİ YAPARIM

    Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici. Tekrarlanırsa gereğini yaparım" dedi.

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    Haberler Güncel İmamoğlu'nun Zoom cuntası CHP'yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu kurmaylarını bir bir kaybetti... Gözler Rifkin'i aradı
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