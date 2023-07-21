Tahıl Koridoru Anlaşması'nda tek umut Türkiye! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz





"TÜRKİYE'NİN LİDERLİK ROLÜNÜ ÜSTLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bir soru üzerine Blinken, "Türkiye, ilk etapta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı." dedi.

Blinken, "Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın tahıl girişiminden geri adım attığı dönemlerde Türkiye'nin bu girişimi sürdürmek için verdiği mücadeleye de atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'yı tahıl anlaşmasına döndürmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğüne de değindi.