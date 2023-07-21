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    • 21.07.2023 22:35
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    Tahıl Koridoru Anlaşması'nda tek umut Türkiye! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz

    Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulununan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin, tahıl anlaşmasında "tekrar liderlik rolünü üstlenmesini" istedi. Bliken açıklamasında, "Türkiye, ilk etapta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı. Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz" dedi.

    AA
    Tekrar liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili "tekrar liderlik rolünü üstlenmesini" beklediklerini söyledi.



    Blinken, Colorado'da devam eden Aspen Güvenlik Forumu'nda, Karadeniz tahıl girişiminde Türkiye'nin rolü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



    "TÜRKİYE'NİN LİDERLİK ROLÜNÜ ÜSTLENMESİNİ BEKLİYORUZ"
    Bir soru üzerine Blinken, "Türkiye, ilk etapta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı." dedi.

    Blinken, "Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    Rusya'nın tahıl girişiminden geri adım attığı dönemlerde Türkiye'nin bu girişimi sürdürmek için verdiği mücadeleye de atıfta bulunan ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'yı tahıl anlaşmasına döndürmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğüne de değindi.



        "RUSYA'NIN BARIŞLA İLGİLENDİĞİNE DAİR SIFIR KANIT GÖRÜYORUM"
        Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa limanını bombalamaya devam ettiğini belirterek, Kremlin'in savaşın devamında istekli olduğu düşüncesini ifade etti.

        Blinken, "Rusya'nın anlamlı barış görüşmeleri yapmakla ilgilendiğine dair herhangi bir kanıt görürsek, üzerine atlayan ilk kişi biz oluruz. Ne yazık ki Rusya'nın (barışla) ilgilendiğine dair sıfır kanıt görüyorum ve temel sorun bu." diye konuştu.

        Putin'in, "Ukrayna'dan daha uzun süre savaşmayı sürdürebileceğine ve Ukrayna'nın tüm destekçilerinden daha uzun dayanabileceğine inanmaya devam ettiğini" söyleyen Blinken, Rusya'nın bu düşünceden vazgeçirilmesinin "hayati önem taşıdığını" kaydetti.

        Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin ile Putin arasında yaşanan gerginliğe işaret eden Dışişleri Bakanı, "Bay Prigojin olsaydım çok endişelenirdim. NATO'nun açık kapılar politikası var, Rusya'nın açık pencereler politikası var." dedi.


        BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
        Öte yandan Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye'ye dönüşünde, uçakta değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan uçakta yaptığı açıklamada Tahıl Koridoru'na ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

        "RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ DEVAM ETTİRİYORUZ"
        Rusya'nın gıda koridorunu kapatma meselesinin Avrupa basınında, "İsveç'e NATO'da yeşil ışık yakılması, Türkiye'nin arabuluculukta önemini azalttı." şeklinde ifade edildiğinin aktarılmasının ardından, "Böyle bir görüşe katılır mısınız?" sorusuna Erdoğan, bu görüşe katılmadığını belirtti.

        Türkiye'nin şu anda Rusya ile ilişkilerini devam ettirdiğini belirten Erdoğan, gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerek MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti.

        Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Görüşmelerle birlikte çok yakın bir zamanda Sayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyaretiyle inşallah bu işi belli bir yere bağlayacağız. Rusya'nın da bazı beklentileri var. Bunların aşılması halinde Rusya bu tahıl koridorunun aktif çalışmasından yana. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sonlandırılmasının küresel gıda fiyatlarını artırmasının yanı sıra bazı bölgelerde kıtlık ve ardından yeni göç dalgalarına kadar uzanan bir dizi etkisi olacaktır. Bunun önüne geçmek için inisiyatif almaktan geri durmayız. Sayın Putin ile konuyu etraflıca konuşarak, bu insani hareketin devamını temin edeceğimize inanıyorum. Kendisinin de Batılı ülkelerden bazı beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Batılı ülkelerin harekete geçmesi gerekmektedir."

        Karadeniz Tahıl Girişimi'yle dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahılın sevkini sağladıklarını belirten Erdoğan, küresel salgının, ekonomik krizin ardından sonuçları çok daha ağır olacak küresel bir gıda krizinin önüne geçtiklerini anımsattı.

        Erdoğan, "Sonuçları itibarıyla bu kadar hayati olan bir girişimin devam etmesi insanlığın hayrınadır." dedi.

        Diplomasinin tüm enstrümanlarını kullanacaklarını, tüm gayretlerini bu meseleye yoğunlaştıracaklarını söyleyen Erdoğan, "Savaş ortamında insanlığa hizmet eden bir uzlaşı sağlandı ve bunun devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye dönüşte Sayın Putin ile görüşmelerimi gerçekleştireceğim. Öncelikle telefon diplomasisini kullanacağız. Sayın Putin'in ağustos ayında planlanan ziyareti de gerçekleşirse bu hususları tüm ayrıntısıyla görüşeceğiz. İnanıyorum ki süreç uzamadan, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

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        Haberler Güncel Tahıl Koridoru Anlaşması'nda tek umut Türkiye! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'nin liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz
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