İYİ Parti'de sular durulmuyor! İYİ Parti Turgutlu İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve delegelerden oluşan 41 kişi görevinden istifa etti

14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve milletvekili seçimlerinde tarihi hezimet yaşayan İYİ Parti'de sular durulmuyor.



Türkiye Mayıs ayında gerçekleştirdiği seçimler sonucunda oyunu istikrardan yana kullanırken seçimi büyük bir hazimetle kaybeden Millet ittifakı bileşeni İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı muhalif sesler yükselmeye başladı.

6 KİŞİ İÇİN KESİN İHRAÇ

Akşener kendisine muhalif olan parti üyelerini birer birer partiden ihraç ederken son olarak Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla içlerinde eski İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olan Ethem Baykal'ın ve İYİ Parti GİK üyesi Günay Kodaz'ın olduğu 6 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.