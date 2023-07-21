Kalyon PV yeni projesini duyurdu: Tamamen yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirildi!

Kalyon PV'nin çift yüzeyli (Bifacial) olarak ürettiği paneller, ön yüzeyinin yanı sıra zeminden yansıyan güneş ışığını elektriğe dönüştüren arka yüzey kazancıyla, güneşten elde edilen verimi artırıyor.
TOPCON PANELLER, SEKTÖRÜN EN YÜKSEK VERİMLİLİK ORANLARINA SAHİP
TOPCON teknolojili güneş panelleri, 550-580 Wp aralığında enerji üretim kapasitesine ve yüzde 22,38 modül verimliliğine sahip. Çift yüzeyli, cam-cam üretilen bu paneller, arka yüzeyinden yüzde 20'ye varan enerji kazanımı sağlıyor. Arka yüzey kazancıyla birlikte toplamda 630 Wp'e varan bir elektrik üretimi sağlanabiliyor. Söz konusu veriler, sektörün en yüksek verimlilik oranları olarak gösteriliyor.
Ayrıca, klasik güneş panellerine oranla daha küçük alanlarda, daha yüksek verim sağlayabilen TOPCON paneller, proje içerisinde daha az panel sayısına ihtiyaç duyulduğu için bakım ve temizlik masraflarından da tasarruf imkanı ve kullanım kolaylığı sunuyor.