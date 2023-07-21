Kalyon PV yeni projesini duyurdu: Tamamen yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirildi!

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon PV Üst Yöneticisi Ersan Tüfekçi, şirketin kısa bir süre önce kurulmasına rağmen gelişmekte olan teknolojileri üretim süreçlerine dahil etmeyi başardıklarını ve bunun Kalyon PV'nin alanında dünyadaki önemli oyunculardan biri haline geldiğinin de en somut kanıtı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: