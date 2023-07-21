HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! İstanbul için alarm verildi: 40’ı göreceğiz! Bugün hava nasıl olacak? MGM yeni raporunu yayınladı

Türkiye bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken MGM'den hava sıcaklığının 7 derece daha yükseleceğine dair açıklama yapıldı.

Özellikle Marmara Bölgesi'ni uyaran uzmanlar haftasonuna işaret ederek İstanbul'da aşırı sıcaklıkların yaşanacağını söyledi.

Öğlen saatlerinde dışarıya çıkılmaması konusunda uyaran uzmanlar bağıl nemden dolayı İstanbul'da hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aşacağını belirtti.