HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! İstanbul için alarm verildi: 40'ı göreceğiz! Bugün hava nasıl olacak? MGM yeni raporunu yayınladı
Aşırı sıcaklar nedeniyle Türkiye ne gündüz dışarıya çıkabiliyor ne de gece uyuyabiliyor. Vatandaş her gün evden çıkmadan "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. MGM yeni hava durumunu yayınlarken uzmanlar hafta sonuna işaret etti. Özellikle de İstanbul'da hafta sonunda hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerinde olacak. Peki bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
21.07.2023 06:33 - Son Güncelleme: 21.07.2023 06:33
Türkiye bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken MGM'den hava sıcaklığının 7 derece daha yükseleceğine dair açıklama yapıldı.
Özellikle Marmara Bölgesi'ni uyaran uzmanlar haftasonuna işaret ederek İstanbul'da aşırı sıcaklıkların yaşanacağını söyledi.
Öğlen saatlerinde dışarıya çıkılmaması konusunda uyaran uzmanlar bağıl nemden dolayı İstanbul'da hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aşacağını belirtti.