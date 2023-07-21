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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! İstanbul için alarm verildi: 40'ı göreceğiz! Bugün hava nasıl olacak? MGM yeni raporunu yayınladı

HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! İstanbul için alarm verildi: 40'ı göreceğiz! Bugün hava nasıl olacak? MGM yeni raporunu yayınladı

Aşırı sıcaklar nedeniyle Türkiye ne gündüz dışarıya çıkabiliyor ne de gece uyuyabiliyor. Vatandaş her gün evden çıkmadan "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. MGM yeni hava durumunu yayınlarken uzmanlar hafta sonuna işaret etti. Özellikle de İstanbul'da hafta sonunda hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerinde olacak. Peki bugün hava nasıl? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr
21.07.2023 06:33 - Son Güncelleme: 21.07.2023 06:33
HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! İstanbul için alarm verildi: 40’ı göreceğiz! Bugün hava nasıl olacak? MGM yeni raporunu yayınladı

Türkiye bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken MGM'den hava sıcaklığının 7 derece daha yükseleceğine dair açıklama yapıldı.

Özellikle Marmara Bölgesi'ni uyaran uzmanlar haftasonuna işaret ederek İstanbul'da aşırı sıcaklıkların yaşanacağını söyledi.

Öğlen saatlerinde dışarıya çıkılmaması konusunda uyaran uzmanlar bağıl nemden dolayı İstanbul'da hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aşacağını belirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! İstanbul için alarm verildi: 40’ı göreceğiz! Bugün hava nasıl olacak? MGM yeni raporunu yayınladı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! İstanbul için alarm verildi: 40’ı göreceğiz! Bugün hava nasıl olacak? MGM yeni raporunu yayınladı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! İstanbul için alarm verildi: 40’ı göreceğiz! Bugün hava nasıl olacak? MGM yeni raporunu yayınladı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! İstanbul için alarm verildi: 40’ı göreceğiz! Bugün hava nasıl olacak? MGM yeni raporunu yayınladı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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