8'linin ömrü seçimlikmiş! Kılıçdaroğlu "Mutakabat Metni'nin hükmü kalmadı" dedi: İYİ Parti sorusuna kaçamak yanıt

İMAMOĞLU VE 'DEĞİŞİM'CİLERDEN 'ZOOM'LU CUNTA

Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.



KILIÇDAROĞLU: "RAHATSIZ OLDUM, TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paralel cuntaya ilişkin ilk kez konuştu. Rahatsız olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" dedi.