Son dakika: CHP'de Tanju Özcan 'kararı' ertelendi!

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurduğu paralel CHP'nin ifşa olması ile sarsılırken bir yandan da Tanju Özcan meselesi gündeme geldi.
Kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
TANJU ÖZCAN KARARI ERTELENDİ
CHP Tanju Özcan ile ilgili kararını 26 Temmuz Çarşamba gününe erteledi.
Daha önce 1 yıl süreyle CHP'den uzaklaştırılan Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirirlerinin ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜDÜ
Kesin ihracı istenmesinin ardından Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 Temmuz'da başlattığı yürüyüşü 12 Temmuz'da CHP Genel Merkezi önünde noktaladı.