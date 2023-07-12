CHP'de dananın kuyruğu koptu! 'Değişim' için kendini yollara vuran Tanju Özcan'dan Genel Merkez Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Koltuk fırlattı





Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Özcan, 10 gün süren "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün ardından öğle saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Daha sonra yürüyüşüne devam eden Özcan, CHP Genel Merkezi yakınlarında mola verdi. Ardından kendisine destek veren vatandaşlarla yürüyerek saat 17.00 civarında parti önüne gelen Özcan, otobüsün üzerinden kalabalığa seslendi.

BAY BAY KEMAL'E 'HDP' TEPKİSİ

CHP Genel Başkanlığından istifa etmediği için Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özcan, "Toplum senden ekonomik konularda çözüm önerileri duymak istiyordu, eğitim konusunda bir şeyler duymak istiyordu, milli savunma konusunda bir şeyler bekliyordu ama sen HDP'yi küstürürüm diye 'terörle mücadele etmeye devam edeceğim' bile diyemedin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır Genel Başkan olduğunu ifade eden Özcan, "Genel Başkana 13 yıl boyunca şans verdik. 13 yıl boyunca 11 genel, yerel seçim, referandum kaybetti, yeter artık, yeter." diye konuştu.

Seçimi kaybedenin Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Özcan, "Kendisi genel merkezdeki şatafatlı odasında oturmaya devam ediyor. Bugün yok, kaçtı çünkü duymak istemedi, topukladı, İstanbul'a gitti. TİP milletvekilini görecekmiş. İki buçuk aydır aklın neredeydi?" diye konuştu.

Özcan, Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Sen demokrat falan değilsin. Sen, sadece kendi muhaliflerinden, partililerinden korkan, kullanım süresi bitmiş, artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın." ifadelerini kullandı.