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    • 12.07.2023 20:25
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    CHP'de dananın kuyruğu koptu! 'Değişim' için kendini yollara vuran Tanju Özcan'dan Genel Merkez Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Koltuk fırlattı

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'de değişim talebiyle başlattığı Ankara'ya yürüşü tamamlandı. Özcan bugün Genel Merkez'e ulaştı, Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi yönündeki çağrısını yineledi. 13 yıl boyunca şans verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre boyunca 11 seçim ve referandum kaybettiğini belirten Tanju Özcan, "Yeter artık, yeter." dedi. Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kafayla gitmesi halinde ise 7 ay sonraki yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Hatay ve Antalya büyükşehir belediyelerinin kaybedilebileceğini" söyledi.

    takvim.com.tr
    CHP’de dananın kuyruğu koptu! Tanju Özcan...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırarak 3 Temmuz'da Bolu'dan "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün CHP Genel Merkezi önüne geldi.



    Özcan, 13 yıl boyunca şans verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre boyunca 11 seçim ve referandum kaybettiğini belirterek, "Yeter artık, yeter." dedi.



    Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Özcan, 10 gün süren "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün ardından öğle saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Daha sonra yürüyüşüne devam eden Özcan, CHP Genel Merkezi yakınlarında mola verdi. Ardından kendisine destek veren vatandaşlarla yürüyerek saat 17.00 civarında parti önüne gelen Özcan, otobüsün üzerinden kalabalığa seslendi.

    BAY BAY KEMAL'E 'HDP' TEPKİSİ
    CHP Genel Başkanlığından istifa etmediği için Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özcan, "Toplum senden ekonomik konularda çözüm önerileri duymak istiyordu, eğitim konusunda bir şeyler duymak istiyordu, milli savunma konusunda bir şeyler bekliyordu ama sen HDP'yi küstürürüm diye 'terörle mücadele etmeye devam edeceğim' bile diyemedin." diye konuştu.

    Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır Genel Başkan olduğunu ifade eden Özcan, "Genel Başkana 13 yıl boyunca şans verdik. 13 yıl boyunca 11 genel, yerel seçim, referandum kaybetti, yeter artık, yeter." diye konuştu.

    Seçimi kaybedenin Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Özcan, "Kendisi genel merkezdeki şatafatlı odasında oturmaya devam ediyor. Bugün yok, kaçtı çünkü duymak istemedi, topukladı, İstanbul'a gitti. TİP milletvekilini görecekmiş. İki buçuk aydır aklın neredeydi?" diye konuştu.

    Özcan, Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Sen demokrat falan değilsin. Sen, sadece kendi muhaliflerinden, partililerinden korkan, kullanım süresi bitmiş, artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın." ifadelerini kullandı.



    "KURULTAYDA ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLA"
    Kılıçdaroğlu'nun gitmesi halinde partinin bölünmeyeceğini, daha çok büyüyeceğini dile getiren Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kafayla gitmesi halinde ise 7 ay sonraki yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Hatay ve Antalya büyükşehir belediyelerinin kaybedilebileceğini" söyledi.

    Özcan, "Bu kafayla o belediyeleri de kaybedersek Kemal Bey'in sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Kendisine tarihi çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki aklını başına al bay Kemal. Hemen görevi bırakacağını açıkla. Kurultay tarihini, kurultayda aday olmayacağını açıkla. Parti programını güncelle. 'Ekim sonunda ben gidiyorum' de, bizleri de rahatlat." şeklinde konuştu.

    "BU KAFAYLA ANCAK CHP KURULTAYINDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YENER"
    Kılıçdaroğlu'nun artık yolun sonuna geldiğini, başarısız olduğunu ve gitmesi gerektiğini savunan Özcan, "75 yaşında yenemedin de 80 yaşında mı yeneceksin? Sen yeneceksin diye biz kaç seçim daha kaybedeceğiz? Çocuklarımızın geleceği gitti. Neymiş? Köylüler TRT'yi izlediği için seçimi kaybetmiş. Senin için biz seçmeni mi değiştireceğiz? Senin kazanacağın seçmen mi bulacağız? Kemal Bey bu kafayla ancak CHP kurultayında Recep Tayyip Erdoğan'ı yener. Başka bir yerde yenemez." dedi.

    Özcan, konuşmasının ardından CHP Genel Merkezi önünden ayrıldı.

    İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ: KRAL ÇIPLAK
    Özcan açıklamalarında "Üstü kapalı değişim isteyip, makam kaybetme korkusuyla genel başkanı eleştirmeye korkanları de görüyoruz. Hani İmamoğlu diyor ya "Aramızda kalsın, kazanıyoruz." şimdi onu şöyle yapalım "Aramızda kalsın, Kılıçdaroğlu kaybetti, KRAL ÇIPLAK."" ifadelerini kullandı.

    "GİT EVİNDE OTUR TORUNLARINI SEV" DİYEREK KOLTUK FIRLATTI
    Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirdiği mitingde genel merkez binasına koltuk fırlattı. Özcan "Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu'na koltuk getirdim, al otur git evinde otur torunlarını sev" dedi.

        10 GÜN YÜRÜDÜ!
        10 günlük protesto eyleminin ilk bölümünde günlük 25 kilometre yürüyen Özcan, son birkaç gündür bu ortalamasını düşürdü. Ayağındaki şişme sebebiyle doktor kontrolünde Ankara sınırını geçen Özcan, sık sık basın toplantısı düzenleyerek Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerini sıraladı.

        Kısa süre önce yaptığı açıklamada on binlerce CHP'liyi genel merkez önüne çağıran Özcan, 13 yıllık süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'na karşı en büyük ayaklanmaya imza atmış olacak.

        ADAYLIK SİNYALİ
        Öte yandan dün Etimesgut'ta basın açıklaması yapan Özcan, genel başkanlığa adaylık sinyali verdi.

            CHP yönetimine seslenen Özcan, "Kurultay tarihini bir an önce açıklayın. Benim tedbirimi kaldırmak suretiyle seçilme hakkımı bana verin. Kurultayda yeterli imzayı toplayıp karşınıza aday olarak çıkmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

            Genel merkezde Kılıçdaroğlu ile görüşmek için randevu talep ettiğini de belirten Özcan, "Kendisinden cevap bekliyorum" dedi.

            CHP EMPERYALİST GÜÇLERİN ASKERİ GİBİ ÇALIŞIYOR
            Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yönetiminin adeta emperyalist güçlerin askeri gibi çalıştığını kaydetti. Özcan, bugün Anıtkabir'i ziyaret etti.

            Aslanlı yoldan Anıtkabir'e giriş yapan Özcan, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinde saygı duruşu yaptıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

            CHP yönetiminin emperyalist güçlerin askeri gibi çalışmakta olduğunu söyleyen Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
            "Öncelikle kazanılması mümkün değil denilen Milli Mücadele'yi kazanıp emperyalist güçlere diz çöktürdünüz. Sonra 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz CHP vasıtası ile üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği 'Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için, kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyalist güçlerin askeri gibi çalışmaktadır. Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun büyük Atam."

            DEĞİŞİM OTOBÜSÜ CHP KAPISINA ÇEKİLDİ

            Tanju Özcan'ın değişim otobüsü CHP Genel Merkezi'nin önüne çekildi. Genel Merkez önünde toplanan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı.

            CHP'DE DEĞİŞİM SANCISI
            Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu. İmamoğlu, "Değişim" talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan "hayır" yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı.

                Bu hamleler ile İmamoğlu'nun önüne seti çeken Kılıçdaroğlu, her fırsatta da İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nda kalması gerektiğini belirtiyor. İmamoğlu ise, ekibinin belirlediği adımları kamuoyunu yanına alacak şekilde atıyor. "Değişim" taleplerinin listelendiği bir platform İmamoğlu tarafından açıldı.

                KARŞILIKLI HAMLELER
                Yine Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. Partinin eski kurt siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun karşısında.

                Ekrem İmamoğlu, net bir liderlik duruşu göstermezken, kamuoyu desteğini alacak şekilde açıklamalar ve hamleler yapıyor. Daha sakin kalan taraf olarak gözüken Kemal Kılıçdaroğlu ise, partinin içindeki aykırı sesleri tek tek ayıklıyor ve yerlerini yeni isimlerle doldurarak koltuğunu sağlamlaştırıyor.

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                Haberler Güncel CHP'de dananın kuyruğu koptu! 'Değişim' için kendini yollara vuran Tanju Özcan'dan Genel Merkez Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Koltuk fırlattı
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