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    • 20.07.2023 20:07
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    CHP'de kaos! Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun biletini kesti: İBB adaylığı için 'Mustafa Sarıgül' iddiası

    Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa olmuştu. CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğu ve İmamoğlu'nun da biletinin kesildiği iddia edildi. Yandaş Gazeteci Hilal Köylü, CHP'nin İBB Başkan adaylığı için CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü düşündüğünü söyledi. İşte detaylar....

    takvim.com.tr
    CHP’nin İBB adaylığı için ’Mustafa Sarıgül’ iddiası

    Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçmiş, koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa olmuştu.

    200'DEN FAZLA TOPLANTI YAPTIK | VİDEO İZLE

    Söz konusu görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlenmişti.

    Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenilmişti.

    KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN BİLETİNİ KESTİ
    Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin önde gelen isimleriyle 'gizli' bir toplantı düzenlediği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğu ve İmamoğlu'nun da biletinin kesildiği iddia edildi.

    KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN FİŞİNİ ÇEKTİ I VİDEO İZLE

        CHP'NİN İBB ADAYLIĞI İÇİN 'MUSTAFA SARIGÜL' İDDİASI
        Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa olmuştu. CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan büyük rahatsızlık duydu. Yandaş Gazeteci Hilal Köylü, CHP'nin İBB Başkan adaylığı için CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ü düşündüğünü söyledi.

        MYK KASET GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
        CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken 17 Temmuz'da toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplanmıştı.

        ÖZEL VE GÜNAYDIN'A DERHAL İSTİFA EDİN ÇAĞRISI
        Toplantıda sızdırılan görüntü, değişim tartışmaları ele alındı. Kılıçdaroğlu sert konuştu ve toplantıda adeta meydan okuyarak, Gökhan Günaydın ile Özgür Özel'in Grup Başkanlığı ve Başkan vekilliğinden derhal istifa etmeleri gerektiğini söylemişti.

        'KOLTUK KAVGASINA İZİN VERMEYECEĞİM'
        Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, "19 Temmuz milattır, tüm belediye başkanları ve milletvekillerinin, Parti Meclisi (PM) üyelerinin net bir şekilde kamuoyuna taraflarını belli etmelerini, deklare etmelerini bekliyorum. CHP kimsenin elinde oyuncak olmaz, devletin kurucu partisiyiz, devlet ciddiyeti ile yönetilen bir partiyiz. Kimse başına buyruk hareket edemez. Yerel seçimlerde AKP'yi devirmek gibi kutsal bir görevimiz var. Koltuk kavgasına izin vermeyeceğim. Seçimde başarısız olalım diye uğraşıp, partide koltuk kapmak için fırsat kollayanlara geçit vermeyeceğim" dediği öğrenilmişti.


        ÖZEL VE GÜNAYDIN KATILMADI
        CHP'de MYK toplantısına, zoom toplantısına katılan Özgür Özel ile Gökhan Günaydın katılmamıştı.

        İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF: 1 DEĞİL 200 DEFA TOPLANDIK
        Sızdırılan toplantıyı normalleştirmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu, yaptığı açıklamada 200'den fazla toplantı yaptıklarını itiraf etti. İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" demişti.

            VİDEONUN TAMAMINDA NE KONUŞULDU?
            Gelen kulis bilgilerine göre videonun devamı da var. Videoyu kimin sızdırdığı konuşulurken başka bir soru da cevabını arıyor. Videonun sızdırılması kimin işine yarar ve "henüz sızdırılmayan" 45 dakikalık bölümünde ne konuşulduğu?

            BAY KEMAL'E GÖMME SEANSI YOK
            CHP içinde ise toplantıyı sızdırılan haliyle bile şimdiden "cunta hareketi" olarak nitelendiriliyor. Kulislerde bu sorunun cevabı aranırken toplantının yayınlanmayan bölümünde Kılıçdaroğlu için neler söylendiği de merak konusu. Zira yayınlanan kısımda basın karşısında konuşur gibi hareket eden İmamoğlu ve cuntacıların yayınlanmayan kısımda Kılıçdaroğlu'na karşı ağır ifadeler kullanmış olabileceği tahmin ediliyor.

            GÖRÜNTÜLER SONRASI CHP'Lİ İSİMLERDEN AÇIKLAMA
            Gündeme bomba gibi düşen kayıtla ilgili CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan açıklama geldi. Günaydın, bu görüşmenin gizli olmadığını söyledi. Engin Altay da görüşmelerin gizli olmadığını ve görüşmelerin süreceğini belirtti.

            KİM SIZDIRDI?
            Yaşanan gelişmeler sonrası CHP kulislerinde toplantıyı kimin sızdırdığı merak konusu olurken Kemalciler ve Ekremciler arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Kulislerde, zoom üzerinden yapılan ve "kaset darbesi" olarak adlandırılan videoyu Ekrem İmamoğlu'nun sızdırdığı iddiası da gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu yandaşı, Kılıçdaroğlu karşıtı CHP'li gazeteciler, "darbe"yi meşrulaştırmak için de yoğun çaba sarfetti. Ekremci medya "zoom"daki gizli darbe buluşmasını "Asıl ihanet toplantıya katılmamak" diyecek kadar ileri götürmüştü.

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            Haberler Güncel CHP'de kaos! Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun biletini kesti: İBB adaylığı için 'Mustafa Sarıgül' iddiası
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