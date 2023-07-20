CHP'de kaos! Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun biletini kesti: İBB adaylığı için 'Mustafa Sarıgül' iddiası

VİDEONUN TAMAMINDA NE KONUŞULDU?

Gelen kulis bilgilerine göre videonun devamı da var. Videoyu kimin sızdırdığı konuşulurken başka bir soru da cevabını arıyor. Videonun sızdırılması kimin işine yarar ve "henüz sızdırılmayan" 45 dakikalık bölümünde ne konuşulduğu?

BAY KEMAL'E GÖMME SEANSI YOK

CHP içinde ise toplantıyı sızdırılan haliyle bile şimdiden "cunta hareketi" olarak nitelendiriliyor. Kulislerde bu sorunun cevabı aranırken toplantının yayınlanmayan bölümünde Kılıçdaroğlu için neler söylendiği de merak konusu. Zira yayınlanan kısımda basın karşısında konuşur gibi hareket eden İmamoğlu ve cuntacıların yayınlanmayan kısımda Kılıçdaroğlu'na karşı ağır ifadeler kullanmış olabileceği tahmin ediliyor.