CHP'de kaos! Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun biletini kesti: İBB adaylığı için 'Mustafa Sarıgül' iddiası

Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçmiş, koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa olmuştu.
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Söz konusu görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlenmişti.
Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenilmişti.
KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN BİLETİNİ KESTİ
Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partinin önde gelen isimleriyle 'gizli' bir toplantı düzenlediği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yaşananlardan büyük rahatsızlık duyduğu ve İmamoğlu'nun da biletinin kesildiği iddia edildi.
KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN FİŞİNİ ÇEKTİ I VİDEO İZLE