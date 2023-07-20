Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını söyledi

Tebbun, "Cezayir'in Çin, Türkiye, Rusya ve Katar ile İtalya ve Portekiz gibi dost Avrupa ülkeleri ile iyi ilişkileri var." diyerek ülkesinin büyük ve dost ülkeler arasındaki konumunu bugün yeniden kazandığını belirtti.

Cezayir Millet Meclisi Başkanı Salih Kocil de Cumhurbaşkanı Tebbun liderliğindeki diplomatik harekete övgüde bulundu.

Meclisin yasama döneminin kapanış töreninde konuşan Kocil, "Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye, İtalya, Portekiz, Rusya, Katar ve Çin'e yaptığı ziyaretler, Cezayir'in her konuda görüş sahibi olması için gerçek konumunu geri kazanmasının bir parçasıdır." dedi.