Başkan Erdoğan'dan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Özel uçakla saat 13.15'te Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
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Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da KKTC'ye geldi.
YENİ ERCAN AÇILIYOR
Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda yeni terminal binası ve pist açılışını gerçekleştiriliyor. Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Batı'ya çift devletli çözüm çağrısı yapan Erdoğan, "Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değil." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sayın bakanlar, sayın vekiller, sayın misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ercan Havalimanı'mızın yeni terminal ve pistinin açılışını sizlerle yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Barış harekatının 49. yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan, terminal binası ve çift pisti ile geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapma kapasitesine kavuştu. Her aşamasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve hizmet sunulmaktadır.
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ULUSLARARASI UÇUŞLAR İÇİN KULLANILACAĞI GÜNLER UZAK DEĞİLDİR
Yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Kıbrıs adasında gerginliği değil eşit iki devletin yan yana yaşamı için çağrımı yineliyorum. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
Erdoğan, açılışın ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve anıt özel defterinin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.