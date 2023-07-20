Başkan Erdoğan'dan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalar





YENİ ERCAN AÇILIYOR

Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda yeni terminal binası ve pist açılışını gerçekleştiriliyor. Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Batı'ya çift devletli çözüm çağrısı yapan Erdoğan, "Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değil." dedi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın bakanlar, sayın vekiller, sayın misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ercan Havalimanı'mızın yeni terminal ve pistinin açılışını sizlerle yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Barış harekatının 49. yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan, terminal binası ve çift pisti ile geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapma kapasitesine kavuştu. Her aşamasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve hizmet sunulmaktadır.

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ULUSLARARASI UÇUŞLAR İÇİN KULLANILACAĞI GÜNLER UZAK DEĞİLDİR

Yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Kıbrıs adasında gerginliği değil eşit iki devletin yan yana yaşamı için çağrımı yineliyorum. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.