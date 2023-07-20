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    • 20.07.2023 14:35
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    Başkan Erdoğan'dan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TRK" ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde hizmete açtı. Batı'ya çift devletli çözüm çağrısı yapan Erdoğan, "Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değil." dedi. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Yeni Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak.

    takvim.com.tr

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Özel uçakla saat 13.15'te Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

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    Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yer aldı.

    Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da KKTC'ye geldi.



    YENİ ERCAN AÇILIYOR
    Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda yeni terminal binası ve pist açılışını gerçekleştiriliyor. Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Batı'ya çift devletli çözüm çağrısı yapan Erdoğan, "Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değil." dedi.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Sayın bakanlar, sayın vekiller, sayın misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ercan Havalimanı'mızın yeni terminal ve pistinin açılışını sizlerle yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Barış harekatının 49. yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan, terminal binası ve çift pisti ile geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapma kapasitesine kavuştu. Her aşamasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve hizmet sunulmaktadır.

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    ULUSLARARASI UÇUŞLAR İÇİN KULLANILACAĞI GÜNLER UZAK DEĞİLDİR
    Yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Kıbrıs adasında gerginliği değil eşit iki devletin yan yana yaşamı için çağrımı yineliyorum. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

    Erdoğan, açılışın ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve anıt özel defterinin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.



        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştireceğini belirterek, "Artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" dedi.



        Havalimanı, içerisinde daha fazla yolcu kapasitesi, daha geniş ve ferah sosyal alanlar yer alıyor.

        2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait.

        9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Ercan Havalimanı, Bin 500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla dikkatleri üzerine çekecek.

            Modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı. Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında önemli açıklamalar
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