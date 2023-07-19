Eskişehir'deki LGBT skandalına karşı hakerete geçildi! Modern Sanat Müzesi'ndeki "Yas ve Haz" isimli sözde sergiye soruşturma

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.

LGBT TERÖRÜ PROPAGANDASI YAPTILAR

İBB'de imza atılan skandalın ardından CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in mütevelli heyetinde bulunduğu Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında adeta LGBT propagandası yapıldı.

Sözde sergide LGBT heykellerinin sergilendiği görüldü.

LGBT SAPKINLIĞI İLE ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

Sosyal medyada bir kullanıcı sergide yer alan 'trans kadın' heykeli yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 temmuzda son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.

Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi.