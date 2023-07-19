Eskişehir'deki LGBT skandalına karşı hakerete geçildi! Modern Sanat Müzesi'ndeki "Yas ve Haz" isimli sözde sergiye soruşturma

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.
LGBT TERÖRÜ PROPAGANDASI YAPTILAR
İBB'de imza atılan skandalın ardından CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in mütevelli heyetinde bulunduğu Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında adeta LGBT propagandası yapıldı.
Sözde sergide LGBT heykellerinin sergilendiği görüldü.
LGBT SAPKINLIĞI İLE ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR
Sosyal medyada bir kullanıcı sergide yer alan 'trans kadın' heykeli yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 temmuzda son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.
Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi.
TUVALET AYNASINA REZİL YAZI: 'AYŞE FATMA'YI SEVİYOR'
Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
ÇOCUKLARI ÖZEL OLARAK DAVET ETTİLER
30 Temmuz'da son bulacak sergide LGBT propagandasının yapıldığı çok sayıda sözde eserin bulunduğu ve 7-14 yaş aralığındaki çocukların özellikle davet edildiği görüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Müze'si (OMM) bünyesindeki "Yas ve Haz" isimli sergiye 'LGBT propagandası' yapıldığı iddiası ile Eskişehir İl Kültür Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
SERGİ 24 AĞUSTOS'A KADAR KAPATILDI
Sosyal medyada büyük tepki gösterilmesi üzerine, Odunpazarı Modern Müzesi'nin, "sergi değişikliği" gerekçesiyle 24 Ağustos tarihine kadar kapatıldığı duyuruldu.
CHP'Lİ İBB'DEN BENZER SKANDAL
Öte yandan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB de benzer bir skandala imza atmıştı.
'"Tasavvuf Müzesi" açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" açtığı sözde sanat müzesinde İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi yapan eserlerin yer alması büyük tepki çekmişti.