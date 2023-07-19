KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan canlı yayında önemli açıklamalar

KKTC Ercan Havalimanı yeni terminali yarın açılıyor. Açılışı Başkan Erdoğan "Kıbrıs Barış herekatının yıl dönümünde" gerçekleştirecek. Öte yandan KKTC Ercan Havalimanı, yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştirecek, artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin, "Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" dedi.



Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ahaber canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs için bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Tatar, havalimanının açılacağı günün önemine dikkat çekti. Yeni Havalimanı'na yılda 10 milyon ziyaretçinin geleceğini söyleyen Tatar, bu durumunun Kıbrıs'ın ekonomik gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Tatar, "Böylesini bir millette bu şekilde bir havalimanına sahip olması çok önemli" dedi.



Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yarın gerçekleştirecek. Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Başkan Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirecek.



3 günlük körfez ülkelerindeki resmi temasların ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Başkan Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.