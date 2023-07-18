CHP yönetimindeki Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT skandalı! Çocukları özel olarak davet ettiler!

'SANAT' ADI ALTINDA ADETA LGBT PROPAGANDASI YAPTILAR
Eskişehir, Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yapılan LGBT propagandası tepkilere neden oldu. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında adeta LGBT propagandası yapıldı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi.
LGBT SAPKINLIĞI İLE ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR
Beyza isimli bir Twitter kullanıcısı, sergide yer alan 'trans kadın' heykelinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 temmuzda son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.