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    • 18.07.2023 18:13
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    CHP yönetimindeki Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT skandalı! Çocukları özel olarak davet ettiler!

    CHP yönetimindeki Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı yaşandığı ortaya çıktı. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında LGBT propagandası yapıldı. Sergiye 7-14 yaş aralığındaki çocukların da özellikle davet edildiği görülürken skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Eyüp Sultan'daki Osmanlı eseri Feshane-i Amire binasında “Art İstanbul Feshane” adı altında faaliyete geçirdiği mekanda düzenlenen ‘Ortadan Başlamak’ adlı sergide de LGBT rezaleti boy göstermişti. "Artİstanbul Feshane" adıyla açılışı yapılan binada LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapıldığı ortaya çıkmıştı. İşte o rezil görüntüler....

    takvim.com.tr
    Odunpazarı Modern Sanat Müzesi’nde LGBT skandalı!

    İBB'nin ardından CHP'li belediyelerin LGBT rezaletine bir yenisi daha eklendi. CHP yönetiminde bulunan Eskişehir'de 'sanat' adı altında sapkınlık aşılandığı ortaya çıktı.

    'SANAT' ADI ALTINDA ADETA LGBT PROPAGANDASI YAPTILAR
    Eskişehir, Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde yapılan LGBT propagandası tepkilere neden oldu. "Yas ve Haz" isimli sergide 'sanat' adı altında adeta LGBT propagandası yapıldı. Sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortaya çıkan rezalet tepkilere neden olurken, serginin 7 Eylül'den bu yana açık olduğu belirtildi.

    LGBT SAPKINLIĞI İLE ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR
    Beyza isimli bir Twitter kullanıcısı, sergide yer alan 'trans kadın' heykelinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de translığa evrilen ve göğsünü aldıran bir kadın portresi "sanat" adı altında 7 Eylül'den beri yaş sınırlaması olmaksızın ziyaretçi kabul ediyor. 30 temmuzda son bulacak sergiden yeni haberdar olmanın utancını yaşıyorum." dedi.



        TUVALET AYNASINA REZİL YAZI: 'AYŞE FATMA'YI SEVİYOR'
        Söz konusu paylaşımı alıntılayan avukat Öznur Kızılkaya Uslu da müzeye mayıs ayında gittiğini ve tuvalette "Ayşe Fatma'yı seviyor" yazısıyla karşılaştığını belirterek, "Gençlerimizi zehirleyenlere karşı yetkilileri göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÇOCUKLARI ÖZEL OLARAK DAVET ETTİLER
        30 Temmuz'da son bulacak sergide LGBT propagandasının yapıldığı çok sayıda sözde eserin bulunduğu ve 7-14 yaş aralığındaki çocukların özellikle davet edildiği görüldü.

        CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NDAN REZİLLİĞİN SERGİSİ! NE ARARSAN VAR!
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her geçen gün yeni bir skandala imza atmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesi oldu. "Tasavvuf Müzesi" açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesinde İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi yapan eserlerin yer alması büyük tepki çekmişti.


        CHP'Lİ İBB'NİN AÇTIĞI ARTİSTANBUL FESHANE ÖNÜNDE LGBT SERGİ PROTESTOSU
        Öte yandan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" isimli sergisi, bazı STK üyelerince protesto edilmiş. Sergide "sanat" adı altında İslam'a hakaret içerikli eserlerin bulunduğunu savunanlar, "Cami önünde dansöz oynatılan tablolar var, LGBT propagandası yapılan tablo, gezi kalkışmasına güzelleme yapılan tablo, polisimize nefret içeren tablo mevcut." diyerek tepki göstermişti.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel CHP yönetimindeki Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT skandalı! Çocukları özel olarak davet ettiler!
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