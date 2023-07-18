CHP yönetimindeki Eskişehir'de bulunan Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT skandalı! Çocukları özel olarak davet ettiler!

ÇOCUKLARI ÖZEL OLARAK DAVET ETTİLER

30 Temmuz'da son bulacak sergide LGBT propagandasının yapıldığı çok sayıda sözde eserin bulunduğu ve 7-14 yaş aralığındaki çocukların özellikle davet edildiği görüldü.

CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NDAN REZİLLİĞİN SERGİSİ! NE ARARSAN VAR!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her geçen gün yeni bir skandala imza atmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesi oldu. "Tasavvuf Müzesi" açacağını söyleyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı sözde sanat müzesinde İslam'a hakaret, cinsellik, LGBT terörü ve Gezi Parkı güzellemesi yapan eserlerin yer alması büyük tepki çekmişti.



CHP'Lİ İBB'NİN AÇTIĞI ARTİSTANBUL FESHANE ÖNÜNDE LGBT SERGİ PROTESTOSU

Öte yandan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" isimli sergisi, bazı STK üyelerince protesto edilmiş. Sergide "sanat" adı altında İslam'a hakaret içerikli eserlerin bulunduğunu savunanlar, "Cami önünde dansöz oynatılan tablolar var, LGBT propagandası yapılan tablo, gezi kalkışmasına güzelleme yapılan tablo, polisimize nefret içeren tablo mevcut." diyerek tepki göstermişti.