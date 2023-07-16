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    • 16.07.2023 17:19
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    CHP'li İBB'nin açtığı Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane önünde sergi protestosu: LGBT propagandası, Gezi güzellemesi yapılıyor!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" isimli sergisi, bazı STK üyelerince protesto edildi. Sergide "sanat" adı altında İslam'a hakaret içerikli eserlerin bulunduğunu savunanlar, "Cami önünde dansöz oynatılan tablolar var, LGBT propagandası yapılan tablo, gezi kalkışmasına güzelleme yapılan tablo, polisimize nefret içeren tablo mevcut." diyerek tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li İBB’ye LGBT tepkisi!

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Artİstanbul Feshane'de açtığı "Ortadan Başlamak" isimli sergisi, bazı STK üyelerince protesto edildi.

    Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane binası önünde toplanan gruptakiler adına basın açıklaması yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, burada üçüncü protesto gösterisi düzenlediklerini anlattı.

    Sanat düşmanı olmadıklarını ifade eden Mican, "Biz siyaset için burada değiliz. Biz milli ve manevi değerlerimiz için buradayız." dedi.
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        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin açtığı Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane önünde sergi protestosu: LGBT propagandası, Gezi güzellemesi yapılıyor!
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