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    • 19.07.2023 11:51
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    CHP'de MYK "kaset darbesi" gündemiyle olağanüstü toplanıyor! Ekrem İmamoğlu'ndan bomba itiraf: 200'den fazla var

    Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu. CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken dün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplanıyor. Öte yandan durumu normalleştirmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu, yaptığı açıklamada 200'den fazla toplantı yaptıklarını itiraf etti.

    takvim.com.tr
    MYK kaset darbesi gündemiyle toplanıyor!

    Değişim sancıları çeken CHP'de dananın kuyruğu koptu. Ekrem İmamoğlu söylem safhasından eylem safhasına geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri ifşa oldu.

    Söz konusu görüntülerde İmamoğlu "Alternatif bir olağanüstü kurultay" planını dile getirirken PM üyelerinin ve il başkanlarının imza attığı bir dilekçe üzerinde çalışma yürütüldüğü gözlemlendi.

    Söz konusu 'ihanet' dilekçesini Bülent Tezcan, Gökhan Zeybek, Tekin Bingöl, Hasan Baltacı, Umut Akdoğan, Hakan Uyanık, Erbil Aydınlık ve Selin Sayek Böke'nin imzaladığı öğrenildi.

    MYK KASET GÜNDEMİYLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR
    CHP'deki bu gelişme sıcaklığını korurken dün toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde "sızdırılan kaset gündemiyle" yeniden toplanıyor.



        İSTİFALAR İSTENECEK
        Gelen ilk iddialara göre, CHP MYK toplantısında bazı MYK üyeleri videoda yer alan bazı isimlerin mevcut görevlerinden istifasını isteyecek.

        İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF: 1 DEĞİL 200 DEFA TOPLANDIK
        Durumu normalleştirmeye çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmaoğlu, yaptığı açıklamada 200'den fazla toplantı yaptıklarını itiraf etti. İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Bu ve benzeri 200'e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bugün bile buna benzer toplantımız var. Gizli bir bilgi yok. Sızdırılmasını araştıracağız bunu seven kimler var parti içinden mi dışından mı? Kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz" dedi.

        GÖRÜNTÜLER SONRASI CHP'Lİ İSİMLERDEN AÇIKLAMA
        Gündeme bomba gibi düşen kayıtla ilgili CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan açıklama geldi. Günaydın, bu görüşmenin gizli olmadığını söyledi. Engin Altay da görüşmelerin gizli olmadığını ve görüşmelerin süreceğini belirtti.

            BARIŞ YARKADAŞ: İZLERKEN UTANDIM
            Değişim toplantısına ilişkin tartışmalar sürerken görüntülere bir tepki de Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, "Malum video CHP'nin kurumsal kimliğinin ve parti hiyerarşisinin "değişim" adı altında nasıl yok edildiğini net bir şekilde gösteriyor. Belediye başkanının "amiri" pozisyonunda olanlar, belediye başkanının "memuru" gibi sıraya geçip "arz ediyor." İzlerken utandım…" ifadelerini kullandı.

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