Başkan Erdoğan nefretini öğrenciler üzerinden kusmuştu! Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişme

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi dün ilan edildi. 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi kapsamında 3 bin 36, 387 idari yargı mensubunun yeri değişti. İzmir, Denizli, Hatay, Trabzon başta olmak üzere 20 Cumhuriyet Başsavcısı değişirken, 21 Cumhuriyet Başsavcı Vekilli ataması yapıldı.

Kararname kapsamında Anayasa Mahkemesi Raportörü Hüseyin Mecek'te Sakarya Hakimliği'ne atandı.

Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek, Fransa'nın Strazburg şehrinde Youth Station Derneği tarafından düzenlenen bir programa katılmış ve burada öğrenciler üzerinden Başkan Erdoğan düşmanlığını dışa vurmuştu.



Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strasbourg Oteli'nde geçen ay yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti.

Youth Station Derneği tarafından düzenlenen Erasmus Plus Projesi'ne katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Yunus G., arkadaşları ile konuştuğu sırada, bir programa katılmak üzere orada bulunan Anayasa Mahkemesi Raportörü Hâkim Hüseyin Mecek araya girerek, "Siz nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" dedi.