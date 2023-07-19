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    • 19.07.2023 10:52
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    Başkan Erdoğan nefretini öğrenciler üzerinden kusmuştu! Hüseyin Mecek hakkında yeni gelişme

    Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görevli Hakim Hüseyin Mecek'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal sözleri ortaya çıktı. Mecek'in Fransa Strasbourg'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait otelde öğrencilere, Başkan Erdoğan'a destek verdiği gerekçesiyle hakaretlerde bulunduğu ve işi tehdide kadar götürdüğü öğrenildi. Öğrencilere, "Tayyipçi misiniz yoksa. Nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor" diyen Mecek'in, itiraz eden bir öğrenciye, "Seni bıçaklarım, parça parça ederim" diyerek tehdit ettiği belirtildi. Raportör hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca soruşturma başlatılırken, Anayasa Mahkemesi soruşturmanın sonucunu beklemeden Mecek'i kadrosunun bulunduğu Batman'a iade etmişti. Mecek hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Erdoğan düşmanlığı yapmıştı!

    Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi dün ilan edildi. 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi kapsamında 3 bin 36, 387 idari yargı mensubunun yeri değişti. İzmir, Denizli, Hatay, Trabzon başta olmak üzere 20 Cumhuriyet Başsavcısı değişirken, 21 Cumhuriyet Başsavcı Vekilli ataması yapıldı.

    Kararname kapsamında Anayasa Mahkemesi Raportörü Hüseyin Mecek'te Sakarya Hakimliği'ne atandı.

    Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek, Fransa'nın Strazburg şehrinde Youth Station Derneği tarafından düzenlenen bir programa katılmış ve burada öğrenciler üzerinden Başkan Erdoğan düşmanlığını dışa vurmuştu.

    Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strasbourg Oteli'nde geçen ay yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti.

    Youth Station Derneği tarafından düzenlenen Erasmus Plus Projesi'ne katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Yunus G., arkadaşları ile konuştuğu sırada, bir programa katılmak üzere orada bulunan Anayasa Mahkemesi Raportörü Hâkim Hüseyin Mecek araya girerek, "Siz nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" dedi.

    Programda, iddialara göre üniversite öğrencilerinin yanına yaklaşan Hakim Hüseyin Mecek, "Nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" diye sormuş, 'Evet' yanıtını aldıktan sonra bu kez, "Tayyipçi misiniz yoksa?" demişti.

    Gençlerin "Evet" yanıtı sonrasında Hâkim Mecek iddiaya göre, "Tayyipçi misiniz yoksa, Allah sizi onunla haşretsin, artık cehennemine mi yoksa cennetine mi ben bilmem" dedi.



    Hâkim, Yunus G.'ye nerede okuduğunu sorunca Yunus G., "Kartal İmam Hatip Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi" yanıtını verdi. Mecek bu kez, "Bir de Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorsun, nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor. Kartal mezunu olarak oranın da değerini düşüyorsun" dedi.

    Bunun üzerine Yunus G., "Beyefendi bu sözlerin hoş değil" diyerek karşılık verince sinirlenen Mecek, "Seni bıçaklarım, parça parça ederim" diyerek tehdit etti.



        Yunus G.'yi darp etmek için üzerine yürüyen Mecek'i gencin arkadaşları engelledi. Yunus G., Batman Hâkimi olan ve Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hüseyin Mecek'i Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSK) şikâyet etti. HSK, Mecek hakkında inceleme başlattı.

        Yaşanan olayın ardından Mecek'in yurtdışı görevlendirilmesi iptal edilerek Türkiye'ye çağrılmıştı.

        Anayasa Mahkemesi, soruşturmanın sonucunu beklemeden Mecek'i kadrosunun bulunduğu Batman'a iade etmişti. HSK ve AYM Başkanlığı tarafından başlatılan soruşturmaların devam ettiği öğrenilirken, Mecek hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

            Mecek, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi kapsamında Batman Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinden alınarak Sakarya Hakimliğine atandı. Ancak Mecek'in hakimliğe devam etmeyeceğini, emekli olacağını söylediği öğrenildi.

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