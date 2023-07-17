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    • 17.07.2023 08:48
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    Son dakika: Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Son dkaika haberleri... Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralanan iki kişinin tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sinop’ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

    Alınan bilgiye göre, Turgut D. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Sinan Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Türkeli - Ayancık kara yolu Ayaz Köyü mevkiinde çarpıştı.

    Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Meydana gelen kazada, yabancı plakalı otomobilde bulunan sürücü baba Sinan Y. ve oğlu yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralanan iki kişinin tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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