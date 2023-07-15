Unutma unutturma! Millet FETÖ'nün karşısına dikilirken Kemal Kılıçdaroğlu kahve yudumladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden 7 yıl geçti.
Hazırladıkları darbe planında milletin vatan için ölüme koşacağını hesap edemeyen FETÖ'cü alçaklar 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan millet karşısında mağlup oldu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU FETÖ'CÜ KALKIŞMAYI KAHVE İÇEREK İZLEDİ
FETÖ'nün hain darbe girişime karşı meydana çıkan 251 vatan evladı şehit oldu.
Daha sonra darbenin 'kontrollü' olduğunu yalanını söyleyen ve seçimlerde FETÖ'den açık destek alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.
"TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ TANKLARIN ARASINDAN KAÇTI
15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ise İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki FETÖ'cülerin kontrolündeki tankların arasından geçerek havalimanından ayrıldı.
Havalimanında önce VIP'te bekleyen Kılıçdaroğlu sonra da CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek geceyi televizyondan takip etti.