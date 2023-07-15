Son dakika: MİT Suriye'de vurdu! Afrin'de 40 sivilin öldüğü saldırının sorumlusu Heysem Cuma öldürüldü

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonda 2020'de 40 sivilin hayatını kaybettiği Afrin saldırısının sorumlusu PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist Heysem Cuma'yı etkisiz hale getirdi.

İSTİHBARAT ALINDI!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, Fırat Kalkanı harekat alanı başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme aktarımından sorumlu olan Heysem Abu Dahham kod adlı Heysem Cuma'nın bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratı alındı.