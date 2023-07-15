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    • 15.07.2023 18:41
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    • 15.07.2023 18:41
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    TBMM'de 15 Temmuz ruhu! Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman CHP'li Özgür Özel'le yaşadıkları anıyı anlattı: "Milli Görüş ceketini giymek de varmış"

    FETÖ'cü darbecilere karşı korumasının 251 vatan evladının canları ve kanları ile vatanı savunmasının üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da darbeci pilotların bombaladığı Meclis'te bir araya gelen vekiller darbeye karşı ortak bir duruş sergiledi. Tarihe geçen o gece yaşanan birliktelik Meclis'te düzenlenen programla tekrar vurgulandı. Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP'li Özgür Özel ile yaşadıkları bir anıyı anlattı. Özel'in kürsüye çıkarken ceketi olmaması nedeniyle kendisine ceket verdiklerini söyleyen Kahraman, Özel'in de "Kadere bak. Milli Görüş ceketini giymek de varmış" dediğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Milli Görüş ceketini giymek de varmış

    FETÖ'cü darbecilere karşı korumasının 251 vatan evladının canları ve kanları ile vatanı savunmasının üzerinden 7 yıl geçti.

    "MİLLİ GÖRÜŞ CEKETİNİ GİYMEK DE VARMIŞ" | VİDEO İZLE


    HAİNLER MECLİS'E BOMBA YAĞDIRDI
    15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe ihanetine karşı devlet millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir destan yazan Türkiye, aynı inanç ile Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anıyor. Hain darbe girişiminde Milli iradeyi hedef alan FETÖ'cü teröristler o gece TBMM'ye bomba yağdırmıştı.

    TBMM'DE KISA FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI
    TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişimini konu alan kısa film gösterimi yapıldı.

    15 TEMMUZ KONULU KISA FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI | VİDEO İZLE

    Meclis Şeref Salonunda sunulun "15 Temmuz" adlı filmde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele, dede ile torunu arasındaki diyalog üzerinden anlatıldı.

    Filmde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanması nedeniyle hasar gören bölümlerinde, torununun darbe girişimine karşı verilen mücadele ile ilgili sorularını yanıtlayan dede, Meclis'te o gece yaşananları da aktardı.

    Film, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin ardından yaptığı bir konuşmada "Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz" sözleri ve Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü ile son buldu.

        TBMM'DE TARİHİ DEMOKRASİ SINAVI
        15 Temmuz 2016'da darbeci pilotların bombaladığı Meclis'te bir araya gelen vekiller darbeye karşı ortak bir duruş sergiledi. Tarihe geçen o gece yaşanan birliktelik Meclis'te düzenlenen programla tekrar vurgulandı. Törene katılan dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, o geceyi anlattı.

        Kahraman, CHP'nin o dönem grup başkanvekili olan Özgür özel ile olan bir diyaloğunu da hatırlattı.

        MİLLİ GÖRÜŞ CEKETİNİ GİYMEK DE VARMIŞ
        Özel'in kürsüye çıkarken ceketi olmaması nedeniyle kendisine ceket verdiklerini söyleyen Kahraman, Özel'in de "Kadere bak. Milli Görüş ceketini giymek de varmış" dediğini söyledi.


        15 Temmuz gecesi yaşananları anlatırken Özel'i gören Kahraman, "Silah arkadaşım" diyerek CHP'li ismi yanına çağırdı. İkili, o anıyı beraber yad etti.
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            Balıkesir Belediyesi
            Haberler Güncel TBMM'de 15 Temmuz ruhu! Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman CHP'li Özgür Özel'le yaşadıkları anıyı anlattı: "Milli Görüş ceketini giymek de varmış"
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