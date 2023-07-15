TBMM'de 15 Temmuz ruhu! Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman CHP'li Özgür Özel'le yaşadıkları anıyı anlattı: "Milli Görüş ceketini giymek de varmış"

Kahraman, CHP'nin o dönem grup başkanvekili olan Özgür özel ile olan bir diyaloğunu da hatırlattı.

MİLLİ GÖRÜŞ CEKETİNİ GİYMEK DE VARMIŞ

Özel'in kürsüye çıkarken ceketi olmaması nedeniyle kendisine ceket verdiklerini söyleyen Kahraman, Özel'in de "Kadere bak. Milli Görüş ceketini giymek de varmış" dediğini söyledi.