TBMM'de 15 Temmuz ruhu! Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman CHP'li Özgür Özel'le yaşadıkları anıyı anlattı: "Milli Görüş ceketini giymek de varmış"

FETÖ'cü darbecilere karşı korumasının 251 vatan evladının canları ve kanları ile vatanı savunmasının üzerinden 7 yıl geçti.
"MİLLİ GÖRÜŞ CEKETİNİ GİYMEK DE VARMIŞ" | VİDEO İZLE
HAİNLER MECLİS'E BOMBA YAĞDIRDI
15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe ihanetine karşı devlet millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir destan yazan Türkiye, aynı inanç ile Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anıyor. Hain darbe girişiminde Milli iradeyi hedef alan FETÖ'cü teröristler o gece TBMM'ye bomba yağdırmıştı.
TBMM'DE KISA FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişimini konu alan kısa film gösterimi yapıldı.
15 TEMMUZ KONULU KISA FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI | VİDEO İZLE
Meclis Şeref Salonunda sunulun "15 Temmuz" adlı filmde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele, dede ile torunu arasındaki diyalog üzerinden anlatıldı.
Filmde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanması nedeniyle hasar gören bölümlerinde, torununun darbe girişimine karşı verilen mücadele ile ilgili sorularını yanıtlayan dede, Meclis'te o gece yaşananları da aktardı.
Film, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin ardından yaptığı bir konuşmada "Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz" sözleri ve Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü ile son buldu.