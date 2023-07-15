Eski Yüreğir Kaymakamı gözaltına alındı! Valilikten açıklama

DEPREM YARDIMIYLA İLGİSİNİN OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Adana Valiliği de bugün konuyla ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında eski Yüreğir Kaymakamı M.K.'nin depremzedeler için toplanan yardım paralarını zimmetine geçirdiğine ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Eski Yüreğir Kaymakamı M.K.'nin bazı iş insanlarından şahsi ihtiyaç ve sıkıntıları bahanesiyle borç para aldığı ve bu paraları iade etmediğine dair şikayetler üzerine konunun idari yönden incelenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Görevli Mülkiye Müfettişi tarafından adı geçen Kaymakam görevinden uzaklaştırılmış olup, hemen adli tahkikat başlatılmıştır. Başlatılan tahkikat doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile adı geçen eski Yüreğir Kaymakamı M.K. 13 Temmuz 2023 tarihinde gözaltına alınmıştır. Tahkikata konu dolandırıcılık şikayetlerinde bahsi geçen para alımlarının, kişisel ilişkilerinden kaynaklanan durumlar olduğu, depremzedeler için toplanan deprem yardımları veya herhangi bir kamu kaynağı ile ilgisi bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

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