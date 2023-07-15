TBMM'de 15 Temmuz ruhu! Dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman CHP'li Özgür Özel'le yaşadıkları anıyı anlattı: "Milli Görüş ceketini giymek de varmış"

FETÖ'cü darbecilere karşı korumasının 251 vatan evladının canları ve kanları ile vatanı savunmasının üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da darbeci pilotların bombaladığı Meclis'te bir araya gelen vekiller darbeye karşı ortak bir duruş sergiledi. Tarihe geçen o gece yaşanan birliktelik Meclis'te düzenlenen programla tekrar vurgulandı. Dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP'li Özgür Özel ile yaşadıkları bir anıyı anlattı. Özel'in kürsüye çıkarken ceketi olmaması nedeniyle kendisine ceket verdiklerini söyleyen Kahraman, Özel'in de "Kadere bak. Milli Görüş ceketini giymek de varmış" dediğini söyledi.