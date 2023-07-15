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    • 16.07.2023 00:26
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    15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

    Tüm camilerde sela okundu

    Bir milletin 'diriliş' destanı olan, tankın gücünün halkın gücünü yenemediği, vatan uğruna nice canların toprağa düştüğü 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti.

    Türkiye Yüzyılı'nını kahramanı olan 252 vatan evladı o ihanet gecesinde şehadet şerbeti içti.



    "7 DEĞİL 70 YIL GEÇSE DE UNUTTURMAYACAĞIZ"
    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında aziz şehitler rahmetle anıldı... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz bizim onurumuz, haysiyetimiz, şeref madalyamız, istiklal beyannamemizdir" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "Pusuda bekleyen bekleyen odaklara hep birlikte mesaj veriyoruz; değil üzerinden 7 yıl 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.



    00.13'TE TÜM CAMİLERDE SELA OKUNDU
    Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

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    15 Temmuz’u 70 yıl geçse de unutturmayacağız
    Haberler Güncel 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
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