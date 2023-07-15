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TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kısa film gösterimi yapıldı

TBMM'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kısa film gösterimi yapıldı
15.07.2023 18:31 - Son Güncelleme: 15.07.2023 18:32

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TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişimini konu alan kısa film gösterimi yapıldı.

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Meclis Şeref Salonunda sunulun "15 Temmuz" adlı filmde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele, dede ile torunu arasındaki diyalog üzerinden anlatıldı.


Filmde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanması nedeniyle hasar gören bölümlerinde, torununun darbe girişimine karşı verilen mücadele ile ilgili sorularını yanıtlayan dede, Meclis'te o gece yaşananları da aktardı.


Film, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin ardından yaptığı bir konuşmada "Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz" sözleri ve Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü ile son buldu.

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