Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! 'Batman Serzan Mava' kod adlı terörist Ferit Yüksel imha edildi

Son dakika haberi... Komandolar, terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel'i saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi.
KOMANDOLAR ÇİZDİ!
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsuları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti.
Yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından terörist, saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend kod adlı terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Yüksel'in terör örgütünün bölgedeki kritik muhaberelerden sorumlu olduğu ifade edildi.
Söz konusu iki teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağarada çekilen fotoğrafı bulunurken, güvenlik kaynakları fotoğraftaki iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.
MİT TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KABUSU OLDU
Son dakika haberi.... MİT, 17 Haziran'da MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Yılmaz Behrareş kod Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye/Ayn El Arap'ta etkisiz hale getirmişti.
HEDEF LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ
MİT, MLKP adına geçmişte Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren Osman Nuri Ocaklı, son süreçte Bursa'daki cezaevi saldırısı da dâhil olmak üzere çok sayıda terör eylemini organize eden MLKP'nin en üst yönetim kadroları arasında yer alması nedeniyle hedef listesine dahil edildi.