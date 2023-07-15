Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.07.2023 13:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.07.2023 13:27
    ABONE OL

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal 15 Temmuz tweeti! Devleti hedef aldı

    FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Alçak kalkışmanın yaşandığı geceyi televizyon karşısında kahve içerek geçiren Kemal Kılıçdaroğlu bugün de tepki çeken bir paylaşım yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 'FETÖ' ile mücadele için çıkartılan 'OHAL' yasasını 'diktatörlük' olarak nitelendirerek FETÖ'cü haşhaşileri değil devleti hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’ndan skandal 15 Temmuz tweeti!

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain bir darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışmasının üzerinden tam 7 yıl geçti.

    FETÖ'cü alçaklar 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan millet karşısında mağlup oldu.

    FETÖ'CÜ KALKIŞMAYI KAHVE İÇEREK İZLEYEN KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ SKANDAL
    FETÖ'nün 251 vatandaşımızı şehit ettiği geceyi televizyon karşısında kahve içerek geçiren Kemal Kılıçdaroğlu alçak girişimin 7.yıl dönümünde büyük bir skandala imza attı.

    DEVLETİ HEDEF ALDI
    Darbe girişiminin ardından 'FETÖ' ile mücadele için çıkartılan 'OHAL' yasasını 'diktatörlük' olarak nitelendiren Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cü haşhaşileri değil devleti hedef aldı.

    Kılıçdaroğlu tepki çeken şu ifadeleri yazdı:

    "Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız."

    FETÖ'DEN ALDIĞI DESTEĞİ VERDİĞİ SÖZÜ PERDEMELEK İÇİN 'SİYASİ AYAK' SAPTIRMASI!
    Seçimler öncesi FETÖ'nün desteğini arkasına alan, KHK'lıları hapisten çıkaracağının sözünü veren ve FETÖ'cü Taraf yazarını İzmir'de liste başına koyan Kılıçdaroğlu 'siyasi ayak' diyerek hedef saptırmaya da çalıştı.

    Kılıçdaroğlu, "Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak; hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız!" dedi.

    "TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ TANKLARIN ARASINDAN KAÇMIŞTI
    Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.

    15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ise İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki FETÖ'cülerin kontrolündeki tankların arasından geçerek havalimanından ayrıldı.


    Havalimanında önce VIP'te bekleyen Kılıçdaroğlu sonra da CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek geceyi televizyondan takip etti.

        İşte 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar;

        23.17: Kemal Kılıçdaroğlu saat 23.17'de VIP salonuna giriyor ve önce dışarıda bekleyen aracına doğru yöneliyor.

        Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cülerle kucaklaştı

        Fakat bu esnada VIP nizamiye girişi, darbecilerin kontrolündeki 2 tank tarafından kapatılmış durumda. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler salona dönüyor.

        Burada yaklaşık 12 dakika geçiren CHP Genel Başkanı, 2 tankın 23.23'te nizamiyeden ayrılması üzerine de 23.30'da VIP'ten çıkıyor.

        Nizamiye girişindeki darbeci tanklar, Kılıçdaroğlu'nun VIP'e girişinden 6 dakika sonra ayrılıyor. CHP lideri ve yanındakiler de bu güzergahtan çıkış yapıyor.

        PKK'dan sonra sıra FETÖ'cüleri aklamaya geldi!

        Elini kollunu sallayarak havalimanından çıkan Kılıçdaroğlu CHP'li Bakırköy Belediye Başkanının evine giderek televizyon başında darbe girişimine dair gelişmeleri takip ediyor.

        "ZIRHLI ARACIN YANINDAN YÜRÜYEREK GEÇTİM"
        2 yıl o gece yaşananlara ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" ifadelerini kullanarak itirafta bulunmuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal 15 Temmuz tweeti! Devleti hedef aldı
            loading
            SON DAKİKA