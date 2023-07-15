Kılıçdaroğlu tepki çeken şu ifadeleri yazdı:

"Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız."

FETÖ'DEN ALDIĞI DESTEĞİ VERDİĞİ SÖZÜ PERDEMELEK İÇİN 'SİYASİ AYAK' SAPTIRMASI!

Seçimler öncesi FETÖ'nün desteğini arkasına alan, KHK'lıları hapisten çıkaracağının sözünü veren ve FETÖ'cü Taraf yazarını İzmir'de liste başına koyan Kılıçdaroğlu 'siyasi ayak' diyerek hedef saptırmaya da çalıştı.

Kılıçdaroğlu, "Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak; hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız!" dedi.

"TANKIN ÖNÜNE ÇIKARIM" DEMİŞTİ TANKLARIN ARASINDAN KAÇMIŞTI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun o geceyi kahve içerek televizyon karşısından takip ettiği de unutulmadı.

15 Temmuz'dan önce "Darbe olursa, tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da ise İstanbul'a indikten sonra, birkaç metredeki FETÖ'cülerin kontrolündeki tankların arasından geçerek havalimanından ayrıldı.



Havalimanında önce VIP'te bekleyen Kılıçdaroğlu sonra da CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde kahve içerek geceyi televizyondan takip etti.