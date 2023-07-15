15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretler sürüyor!

"ÇOK YOĞUN DUYGULAR YAŞIYORUZ"

Ziyaretlerinin bugüne nasip olduğunu belirten Tanrıverdi, "Ailece ziyaret etme niyetimiz vardı, çok şükür nasip oldu. Çok yoğun duygular yaşıyoruz. Çok mutluyuz, aynı zamanda hüzünlüyüz. Allah rahmet eylesin. Çocuklar, o zaman çok küçüklerdi ama isimlerini bizden duydular. Onların bizzat şehidin kabrini ziyaret etmesi de çok güzel. Buruk bir mutluluk var." dedi.