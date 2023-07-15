Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ ile uluslararası mücadelede kararlılık vurgusu yaptı: "Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz"

Bakan Fidan, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak sokaklara dökülen milyonlarca insanımız ile devletine ve milletine sadık askerimiz, polisimiz ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere diğer devlet görevlilerimizle FETÖ'nün hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik. Bu kahraman milletin evlatları, milli iradesini bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti ve bu darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı." diye konuştu.

Fidan, aralarında dava ve yol arkadaşlarının da bulunduğu 251 vatandaşın gözlerini kırpmadan hainlerle mücadele ettiğini ve vatan yolunda son nefeslerini verdiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.