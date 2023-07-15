Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ ile uluslararası mücadelede kararlılık vurgusu yaptı: "Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma törenine katıldı ve burada bir konuşma yaptı.
"DÜNYAYI FETÖ'YE DAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ" | VİDEO İZLE
5. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı için Endonezya'ya geldiğini kaydeden Fidan, toplantıların ardından Endonezya makamlarıyla ikili görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Fidan, ziyaretinin çok anlamlı bir güne denk geldiğini belirterek, "Malumunuz 7 yıl önce bugün 15 Temmuz günü uluslararası emperyalistlerin vekil unsurları, Türkiye'yi ele geçirmek için harekete geçtiler. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde bu hain girişimi boşa çıkartmış ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamıştır." ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan, "15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak sokaklara dökülen milyonlarca insanımız ile devletine ve milletine sadık askerimiz, polisimiz ve istihbaratçılarımız başta olmak üzere diğer devlet görevlilerimizle FETÖ'nün hain kumpasını hep birlikte bertaraf ettik. Bu kahraman milletin evlatları, milli iradesini bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti ve bu darbe girişimini ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı." diye konuştu.
Fidan, aralarında dava ve yol arkadaşlarının da bulunduğu 251 vatandaşın gözlerini kırpmadan hainlerle mücadele ettiğini ve vatan yolunda son nefeslerini verdiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.