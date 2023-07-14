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    • 14.07.2023 09:53
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    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gözü doymuyor! Grup kurmak için CHP'nin kapsını çalacak: 2 vekil daha verin

    Seçimler öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirebilmek adına bir araya gelen 6 parti, yaşadıkları hezimetin ardından dağıldı. CHP listelerinden Meclis'e giren DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti mileltvekilleri CHP'den hızla istifalarını vererek kendi partilerine katıldı. Gelecek ve Saadet' ortak hareket ederek grup kurmayı başarırken, DEVA dışarıda kalma kararı aldı. Ancak grup kurmak isteyen DEVA Partisi, çözümü yine CHP'de buldu. Demokrat Parti'den 3 vekil isteyen DEVA Partisi, eksik kalan 2 kontenjan için CHP'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

    takvim.com.tr
    DEVA Partisi’nden TBMM’de grup kurma çabası

    14 Mayıs seçimlerinden önce ortak liste ile seçime giren kaolisyon, alınan ağır yenilginin ardından tam manasıyla dağıldı. CHP listelerinden Meclis'e giren küçük partilerin vekillerin, arkalarına bakmadan istifalarını verdi. Saadet ve Gelecek partileri grup kurarak Meclis'te yerini alırken, DEVA Partisi farklı bir yol izledi. Babacan'ın Genel Başkanlığı yaptığı parti, grup kurabilmek için CHP'nin kapısını çalacak.

    Türkiye, seçimleri geride bıraktı. Halk, bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerken, TBMM'deki çoğunluğu da Cumhur İttifakı da aldı.

    KÜÇÜK ORTAKLARA RÜŞVET
    Seçimlerin ardından DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin oy oranına herhangi bir katkısı olmadan 38 milletvekili çıkarmaları CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterildi.

    Özellikle CHP tabanından birçok kişi bu partilere verilen seçim rüşveti nedeniyle sandığa gitmekten vazgeçerek, tepkisini ortaya koydu.

    38 MİLLETVEKİLİ VERDİ
    CHP listesinden seçime giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin 10'ar, DEVA Partisi'nin 15, Demokrat Parti'nin 3, Meclis'te sandalye sahibi oldu.

            Şimdi ise DEVA Partisi, Meclis'te grup kurmaya çalışıyor.

            Ancak TBMM çatısı altında grup kurabilmesi için 5 milletvekiline daha ihtiyacı bulunan DEVA Partisi, arayışlarına DP ve CHP'de devam ediyor.

            DP'DEN 3 CHP'DEN 2 VEKİL
            15 vekili olan DEVA Partisi, Meclis'te grup kurmak için yeterli sayı olan 20'ye ulaşabilmek için Demokrat Parti'den 3, CHP'den ise 2 vekil almak için görüşmelere başladı.

                KİRALIK VEKİL REZALETİ
                24 Haziran 2019 seçimlerine girme yetkinliği sağlayamayan İYİ Parti için harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kiralık vekil oyununa başvurmuştu. Partisinden ayrılarak İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekili grup kurma şartını sağlayarak kirli bir oyunla millet iradesini yaralamıştı.

                CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan milletvekillerinin isimleri şöyle:
                Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.

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                Haberler Güncel DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gözü doymuyor! Grup kurmak için CHP'nin kapsını çalacak: 2 vekil daha verin
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