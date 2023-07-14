DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın gözü doymuyor! Grup kurmak için CHP'nin kapsını çalacak: 2 vekil daha verin

14 Mayıs seçimlerinden önce ortak liste ile seçime giren kaolisyon, alınan ağır yenilginin ardından tam manasıyla dağıldı. CHP listelerinden Meclis'e giren küçük partilerin vekillerin, arkalarına bakmadan istifalarını verdi. Saadet ve Gelecek partileri grup kurarak Meclis'te yerini alırken, DEVA Partisi farklı bir yol izledi. Babacan'ın Genel Başkanlığı yaptığı parti, grup kurabilmek için CHP'nin kapısını çalacak.

Türkiye, seçimleri geride bıraktı. Halk, bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerken, TBMM'deki çoğunluğu da Cumhur İttifakı da aldı.

KÜÇÜK ORTAKLARA RÜŞVET

Seçimlerin ardından DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin oy oranına herhangi bir katkısı olmadan 38 milletvekili çıkarmaları CHP'yi karıştırırken, Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterildi.