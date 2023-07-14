Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2023 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2023 09:35
    ABONE OL

    Dışişleri BakaHakan Fidan Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

    Bakan Fidan Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü. Bakan Fidan'ın, Endonezya temasları kapsamında ise Endonezyalı mevkidaşıyla bir araya gelmesi ve görüşmede Türkiye-Endonezya ilişkilerinin çeşitli yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Fidan Endonezya Devlet Başkanı ile görüştü

    Dışişleri BakaHakan Fidan, Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

    SOMUT İŞ BİRLİĞİ ÖNERİLERİNİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR

    Dışişleri Bakanı Retno L.P. Marsudi'nin davetine icabetle Endonezya'yı ziyaret eden Bakan Fidan'ın, ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile gerçekleştireceği Üçlü Toplantı'da Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin ele alınması bekleniyor.

    TÜRKİYE-ENDONEZYA İLİŞKİLERİNİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE ELE ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

    Bakan Fidan'ın, Endonezya temasları kapsamında ise Endonezyalı mevkidaşıyla bir araya gelmesi ve görüşmede Türkiye-Endonezya ilişkilerinin çeşitli yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Düzensiz göçmene ev kiralayana ceza!
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü
        loading
        SON DAKİKA