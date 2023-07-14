Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beşinci ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

SOMUT İŞ BİRLİĞİ ÖNERİLERİNİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Dışişleri Bakanı Retno L.P. Marsudi'nin davetine icabetle Endonezya'yı ziyaret eden Bakan Fidan'ın, ASEAN Dönem Başkanı Endonezya Dışişleri Bakanı Marsudi ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn ile gerçekleştireceği Üçlü Toplantı'da Türkiye-ASEAN ilişkilerinin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme yönelik somut iş birliği önerilerinin ele alınması bekleniyor.

TÜRKİYE-ENDONEZYA İLİŞKİLERİNİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE ELE ALINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Bakan Fidan'ın, Endonezya temasları kapsamında ise Endonezyalı mevkidaşıyla bir araya gelmesi ve görüşmede Türkiye-Endonezya ilişkilerinin çeşitli yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.